Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды17 марта 2022 17:45

Выгонял голой на улицу и сажал в клетку с собакой: Дочь Валерии рассказала об издевательствах своего отца Александра Шульгина

Анна Шульгина провела детство в страхе
Ирина СУХАНОВА
Дочь Валерии Анна рассказала об издевательствах отца.

Дочь Валерии Анна рассказала об издевательствах отца.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина рассказала, почему сейчас не общается со своим отцом, продюсером Александром Шульгиным. Недавно девушка заявила в соцсетях, что в детстве пережила очень неприятные моменты, но подробностями делиться не стала. Многие подозревали, что эти травмирующие воспоминания связаны с отцом Анны. Валерия не раз говорила, что Шульгин прибегал к домашнему насилию и поднимал на нее руку. И вот теперь 28-летняя Анна подтвердила, что ее отец был домашним тираном.

В YouTube-проекте Алены Жигаловой «Алена, блин» Шульгина призналась, что с детства страдает паническими атаками. Видимо, они связаны с детскими страхами. Анна призналась, что отец выгонял ее голой на улицу и сажал в клетку с собакой. Во время интервью девушка вспомнила, как однажды заболела ангиной и лежала дома, когда ее отец привел любовниц. Шульгин даже не попытался скрыть это от дочери.

- Все было на моих глазах. Это отвратительно. Если уж вы изменяете своим женам, то делайте это хотя бы не при детях, - рассказала дочь певицы.

По словам Анны, когда она забыла почистить зубы, отец выгнал ее в одной ночной рубашке «в холод на улицу». А когда Валерия хотела забрать дочь, Шульгин принялся ее избивать.

Валерия не раз говорила, что ее бывший муж Александр Шульгин был домашним тираном и поднимал на нее руку.

Валерия не раз говорила, что ее бывший муж Александр Шульгин был домашним тираном и поднимал на нее руку.

Фото: EAST NEWS

Несмотря на тяжелое детство, девушка говорит, что ее обиды на отца давно прошли. Сейчас она просто не общается с ним и считает его чужим человеком. Шульгин тоже не звонит ей и не интересуется ее жизнью.

- На данный момент я считаю, что я не захочу задавать ему вопросов и находить с ним какой-либо контакт. Я не знаю, что будет завтра, - говорит Анна.

Сейчас Анна не общается со своим отцом. Александр Шульгин тоже не проявляет интереса к ее жизни.

Сейчас Анна не общается со своим отцом. Александр Шульгин тоже не проявляет интереса к ее жизни.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Родного отца ей заменил нынешний муж ее мамы Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет. Он сумел выстроить теплые отношения с тремя детьми своей возлюбленной.

- Он заменил мне отца. Я не называю его папой, но когда я общаюсь с друзьями, я всегда говорю: «О, батька звонит». По-моему, это героизм. Он полюбил женщину и взял ответственность за ее детей и любил, хотя не обязан был, - рассказала Анна о своем отчиме.

Отца девушке заменил Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет.

Отца девушке заменил Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и мама, Шульгина решила посвятить свою жизнь музыке и стала певицей. Молодая артистка сменила имя и взяла псевдоним Шена. Но в прошлом году дочь Валерии неожиданно исчезла из соцсетей и много месяцев подряд не появлялась на публике. Оказалось, что Анна пережила депрессию. Черная волна апатии накрыла ее после того, как она переболела коронавирусом.

- Была апатия. Апатия такая, что ты равнодушен ко всему. Ни злости, ни счастья, ни грусти. Просто сидишь и смотришь в одну точку, не понимая, сколько времени прошло, - говорит Анна.

В этот тяжелый период девушку поддержала ее семья. Кроме того, ей очень помогла помощь психолога.

Шоу-бизнесИнтересное