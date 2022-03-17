Выгонял голой на улицу и сажал в клетку с собакой: Дочь Валерии рассказала об издевательствах своего отца Александра Шульгина

Дочь Валерии Анна рассказала об издевательствах отца. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина рассказала, почему сейчас не общается со своим отцом, продюсером Александром Шульгиным. Недавно девушка заявила в соцсетях, что в детстве пережила очень неприятные моменты, но подробностями делиться не стала. Многие подозревали, что эти травмирующие воспоминания связаны с отцом Анны. Валерия не раз говорила, что Шульгин прибегал к домашнему насилию и поднимал на нее руку. И вот теперь 28-летняя Анна подтвердила, что ее отец был домашним тираном.

В YouTube-проекте Алены Жигаловой «Алена, блин» Шульгина призналась, что с детства страдает паническими атаками. Видимо, они связаны с детскими страхами. Анна призналась, что отец выгонял ее голой на улицу и сажал в клетку с собакой. Во время интервью девушка вспомнила, как однажды заболела ангиной и лежала дома, когда ее отец привел любовниц. Шульгин даже не попытался скрыть это от дочери.

- Все было на моих глазах. Это отвратительно. Если уж вы изменяете своим женам, то делайте это хотя бы не при детях, - рассказала дочь певицы.

По словам Анны, когда она забыла почистить зубы, отец выгнал ее в одной ночной рубашке «в холод на улицу». А когда Валерия хотела забрать дочь, Шульгин принялся ее избивать.

Валерия не раз говорила, что ее бывший муж Александр Шульгин был домашним тираном и поднимал на нее руку. Фото: EAST NEWS

Несмотря на тяжелое детство, девушка говорит, что ее обиды на отца давно прошли. Сейчас она просто не общается с ним и считает его чужим человеком. Шульгин тоже не звонит ей и не интересуется ее жизнью.

- На данный момент я считаю, что я не захочу задавать ему вопросов и находить с ним какой-либо контакт. Я не знаю, что будет завтра, - говорит Анна.

Сейчас Анна не общается со своим отцом. Александр Шульгин тоже не проявляет интереса к ее жизни. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Родного отца ей заменил нынешний муж ее мамы Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет. Он сумел выстроить теплые отношения с тремя детьми своей возлюбленной.

- Он заменил мне отца. Я не называю его папой, но когда я общаюсь с друзьями, я всегда говорю: «О, батька звонит». По-моему, это героизм. Он полюбил женщину и взял ответственность за ее детей и любил, хотя не обязан был, - рассказала Анна о своем отчиме.

Отца девушке заменил Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как и мама, Шульгина решила посвятить свою жизнь музыке и стала певицей. Молодая артистка сменила имя и взяла псевдоним Шена. Но в прошлом году дочь Валерии неожиданно исчезла из соцсетей и много месяцев подряд не появлялась на публике. Оказалось, что Анна пережила депрессию. Черная волна апатии накрыла ее после того, как она переболела коронавирусом.

- Была апатия. Апатия такая, что ты равнодушен ко всему. Ни злости, ни счастья, ни грусти. Просто сидишь и смотришь в одну точку, не понимая, сколько времени прошло, - говорит Анна.

В этот тяжелый период девушку поддержала ее семья. Кроме того, ей очень помогла помощь психолога.