Григорий Лепс из-за санкций потерял 20 миллионов долларов

Певец Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс - один из самых высокооплачиваемых артистов в нашем шоу-бизнесе. За возможность послушать живьем "Рюмку водки" богатые меломаны готовы платить по 120 тысяч евро за вечер: до всех последних событий больше стоили только Земфира и Алла Пугачева (но в случае с Примадонной ценник, скорее, формальность - она давно не выступает). Однако, где большие деньги - там и большие риски. Как выяснилось, из-за санкций Лепс лишился баснословной суммы.

- Последние 20 лет Лепс зарабатывал очень приличные деньги и часть из них хранил в американских и лондонских банках, - рассказал сайту kp.ru концертный директор, основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов. - А теперь певец не может выехать ни в Лондон, ни в Америку. Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там - персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он - жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 млн долларов.

Между тем, санкции, которые прочно вошли в наш обиход в 2014 году после присоединения Крыма к России, в случае с Лепсом не имеют отношения к политическим событиям. В "черный список" он попал еще раньше - в 2013 году, когда министерство финансов США причислило артиста к так называемой "постсоветской мафии". Фамилия Лепса оказалась в числе предполагаемых членов преступной группировки "Братский круг": активы этих нежелательных лиц в США заблокировали, а американцам запретили иметь с ними деловые контакты.

- Да, он певец. Мы включили его в этот список за работу на Владислава Леонтьева, ставшего фигурантом списка в феврале 2012-го. Лепс содействовал Леонтьеву в перевозке денег, - пояснил такое решение представитель Минфина США Джон Салливан.

А вскоре исполнитель хита "Я уеду жить в Лондон" оказался не ко двору и в Великобритании. Певец несколько раз подавал документы на визу и в каждом случае получал отказ.

- Мои документы рассматривали сто двадцать дней и в итоге завернули без объяснения причин, - возмущался тогда Григорий Лепс.