Украинский телеведущий Шарафмал угрозами детям сохранил себе жизнь

По данным следствия 15 марта 2022 года Шарафмал, используя свое служебное положение, в прямом эфире украинского телевизионного канала "24 канал" публично призвал украинцев к совершению массовых убийств граждан России, в том числе детей. Фото: YouTube

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего, который в прямом эфире украинского телевидения призвал к массовому убийству россиян, в том числе детей.

- Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала. В его публичных высказываниях содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности" и "реабилитация нацизма - одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала", - сообщила официальный представитель в СК России Светлана Петренко.

По данным следствия 15 марта 2022 года Шарафмал, используя свое служебное положение, в прямом эфире украинского телевизионного канала "24 канал" публично призвал украинцев к совершению массовых убийств граждан России, в том числе детей. Обосновал свои призывы этот киевлянин идеологией нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, изображение которого было продемонстрировано в эфире.

- Напомним, что Международным военным трибуналом установлена роль Эйхмана, возглавлявшего отдел управления гестапо имперского управления безопасности, в совершении преступлений в соучастии с другими нацистами, повлекших гибель нескольких миллионов евреев, - отметила Петренко.

Похоже, что ведущий-неонацист Шарафмал решил себе таким образом сохранить жизнь, но обеспечил несколько лет в российской колонии. Достойный выбор: кому ведь надо будет восстанавливать разрушенные города и села.

В ЭТО ВРЕМЯ

По фактам массированных обстрелов мирного населения украинскими националистами возбуждено еще два уголовных дела.

По данным следствия, в период с 15 по 17 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, поселках Еленовка, Сартана, Андреевка и села Васильевка Донецкой Народной Республики.

При обстреле города Макеевка Донецкой Народной Республики двое мирных жителей получили ранения, в селе Васильевка двое жителей погибли. Кроме того, в результате обстрелов ранения получили 4 мирных жителя в поселке Красный Партизан, двое в поселке Сартана, в г. Волноваха пострадал мирный житель. Также ранения получили 9 мирных жителей при обстреле города Мариуполя. Всего пострадало 18 человек, 2 погибли.

В результате попаданий и разрыва снарядов в Петровском районе города Донецка повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, поврежден газопровод, линия электропередач. В поселке Широкая Балка были обесточены 5 трансформаторных подстанций, в результате чего 200 потребителей остались без электроснабжения.

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