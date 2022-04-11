Стивен Сигал отметил 70-летний юбилей в Москве

Стивен Сигал 10 апреля отметил 70-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стивен Сигал 10 апреля отметил 70-летие. Накануне юбилея голливудский актер прилетел в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения в России. Вечеринка юбиляра прошла в московском ресторане «Марио». Поздравить именинника собрался весь столичный бомонд. Тележурналист Владимир Соловьёв был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера. Среди гостей были замечены главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, продюсер Виктор Дробыш, актер Алексей Чадов, дипломат Олег Фирер.

В начале вечера Стивен Сигал обратился к гостям и поблагодарил всех, кто пришел его поздравить.

- Мы вместе. И в тяжёлые времена, времена сытые и во времена голодные, — перевёл тост именинника Владимир Соловьёв.

Тележурналист Владимир Соловьёв был переводчиком актера и ведущим вечера. Фото: соцсети.

Гостей на вечеринке развлекал вокалом победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой. Кроме того, к микрофону вышел и сам именинник: Стивен Сигал исполнил несколько композиций.

Стивен Сигал обратился к гостям и поблагодарил всех, кто пришел его поздравить. Фото: соцсети.

Голливудский актер решил отметить юбилей в России не случайно: в 2016 году он получил российское гражданство. У Сигала также есть почетное гражданство Сербии. Год назад Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». В торжественной обстановке ему вручили партийный билет. При этом Стивен подчеркивал, что баллотироваться в Госдуму и отказываться от американского гражданства он не намерен.

Стивен Сигал вышел к микрофону и исполнил несколько композиций. Фото: Соцсети.

В марте этого года Сигал отказался обсуждать спецоперацию на Украине. Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к ситуации на Донбассе, актер заявил, что Россию и Украину одной семьёй.

Вечеринка юбиляра прошла в московском ресторане «Марио».

Напомним, Стивен Сигал снимался в голливудских боевиках «Смерти вопреки», «Над законом», «В осаде», «Приказано уничтожить». Актер родился в Мичигане (США), известно, что его дед и бабушка по отцовской линии были родом из Минска и Бреста. Они эмигрировали в Америку из Санкт-Петербурга. Про себя Сигал рассказывал, что у него есть корни во Владивостоке, в Санкт-Петербурге, Белоруссии и на Украине.