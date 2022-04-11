«Кто отец моего ребенка»: Молодая жена Петросяна сделала заявление о сыне Вагане

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Фото: соцсети.

Молодая жена Евгения Петросяна активно ведет соцсети, но при этом нечасто делится фотографиями двухлетнего сына Вагана. Татьяна Брухунова публикует снимки малыша лишь по особым случаям – например, она поделился очень трогательными семейными фотографиями в день рождения мальчика. Супруга Евгения Вагановича говорит, что привыкла к хейту и недоверию в свой адрес. В этот раз 33-летняя Татьяна решила прокомментировать вопрос подписчиков об отцовстве юмориста.

Слухи о том, что у Татьяны есть молодой поклонник, от которого она могла родить сына, возникли сразу же после появления мальчика на свет. Отчасти тому способствовал более чем зрелый возраст юмориста. Евгений Ваганович стал отцом в 74 года. Неудивительно, что многие сомневаются в том, что артист смог сам зачать наследника в таком почтенном возрасте.

В соцсетях Татьяна резко ответила всем, кто сомневается в отцовстве ее мужа. Брухунова подчеркнула, что Ваган – копия папы.

- Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом, - сообщила Брухунова в ответ на вопрос о том, не обижают ли ее сомнения публики в отцовстве Петросяна.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.

Татьяна работает директором театра Петросяна. Она долго шла к этой должности. Когда-то девушка начинала с того, что вела сайт бывшей жены сатирика Елены Степаненко. Брухунова приехала из родной Тулы учиться в Москву. Татьяна поступила в Московский университет культуры и искусства (МГУКИ) по специальности «менеджмент». Тогда-то она и занялась сайтом Степаненко. Постепенно трудолюбивая сотрудница сумела обратить на себя внимание Петросяна и стала его помощником, затем директором, а после – и законной супругой. Даже после замужества и рождения сына Брухунова продолжает работать и не желает терять контроль над карьерой мужа.

Из-за отношений с Татьяной юморист ушел от Степаненко, с которой был в браке с 1985 года. Расставание супругов не было мирным: они долгое время выясняли имущественные вопросы в суде и делили совместно нажитое имущество.