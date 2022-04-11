"Чувствуешь себя усталым и опустошенным": Королева Елизавета II рассказала о своей болезни

По заявлению медиков, Елизавета II испытывала лишь слабые симптомы болезни при положительном тесте на коронавирус Фото: REUTERS

95-летняя королева Великобритании Елизавета II поделилась рассказом о своем самочувствии во время коронавируса, который перенесла в феврале этого года. Видео с откровениями монарха опубликовал Букингемский дворец.

– Чувствуешь себя из-за него очень усталым и опустошенным, не правда ли? – заявила королева в разговоре по видеосвязи с пациентами Королевской больницы Лондона, где открыли новое отделение.

О болезни королевы стало известно в конце февраля. По заявлению медиков, Елизавета II испытывала лишь слабые симптомы болезни при положительном тесте на коронавирус.

После выздоровления она длительное время находилась на изоляции, продолжая заниматься «необременительными делами».

В то же время, эксперты отмечают, что королева в последнее время все чаще отменяет запланированные мероприятия. Так, в марте по совету медиков Елизавета II отказалась от посещения церемонии по случаю Дня Содружества, а недавно стало известно, что королева впервые за 70 лет своего правления не будет присутствовать на церковной службе по случаю Чистого четверга.

С начала года на публике Елизавета II появилась лишь раз – на поминальной церемонии по своему мужу принцу Филиппу.