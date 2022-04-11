Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире11 апреля 2022 5:00

"Чувствуешь себя усталым и опустошенным": Королева Елизавета II рассказала о своей болезни

Недавно Ее Величество перенесла коронавирус
Юрий МАЙБОРОДА
По заявлению медиков, Елизавета II испытывала лишь слабые симптомы болезни при положительном тесте на коронавирус

По заявлению медиков, Елизавета II испытывала лишь слабые симптомы болезни при положительном тесте на коронавирус

Фото: REUTERS

95-летняя королева Великобритании Елизавета II поделилась рассказом о своем самочувствии во время коронавируса, который перенесла в феврале этого года. Видео с откровениями монарха опубликовал Букингемский дворец.

– Чувствуешь себя из-за него очень усталым и опустошенным, не правда ли? – заявила королева в разговоре по видеосвязи с пациентами Королевской больницы Лондона, где открыли новое отделение.

О болезни королевы стало известно в конце февраля. По заявлению медиков, Елизавета II испытывала лишь слабые симптомы болезни при положительном тесте на коронавирус.

После выздоровления она длительное время находилась на изоляции, продолжая заниматься «необременительными делами».

В то же время, эксперты отмечают, что королева в последнее время все чаще отменяет запланированные мероприятия. Так, в марте по совету медиков Елизавета II отказалась от посещения церемонии по случаю Дня Содружества, а недавно стало известно, что королева впервые за 70 лет своего правления не будет присутствовать на церковной службе по случаю Чистого четверга.

С начала года на публике Елизавета II появилась лишь раз – на поминальной церемонии по своему мужу принцу Филиппу.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ