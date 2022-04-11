Twitter для бездомных: Маск нашел лучшее применение головному офису компании

Маск предложил обустроить в головном офисе компании в Сан-Франциско приют для бездомных Фото: REUTERS

Американский предприниматель, миллиардер, гендиректор SpaceX и Tesla, а теперь еще и крупнейший инвестор Twitter Илон Маск предложил обустроить в головном офисе компании в Сан-Франциско приют для бездомных.

По мнению Маска, это лучшее применение для офиса, в котором «все равно никто не появляется». Примечательно, что после запуска голосования по этому вопросу 90% пользователей соцсети Маска поддержали.

В начале апреля стало известно, что миллиардер приобрел крупнейший пакет акций Twitter – теперь он владеет без малого 10% компании, что более чем в 4 раза превышает долю основателя соцсети Джека Дорси.

Илон Маск активно пользуется Twitter, и буквально каждое размещенное и в этой сети слово разлетается среди 80 миллионов его подписчиков.

Вскоре после приобретения крупного пакета акций компании Маск решил выяснить, считают ли пользователи эту соцсеть свободной от чьих-либо воздействий или цензуры.

- Свобода слова необходима для функционирования демократии. Верите ли вы, что Twitter неукоснительно придерживается этого принципа? – вопросил Маск на своей странице.

И получил ответ, согласно которому 70% пользователей не считают Twitter независимым. Так что не удивительно, если вскоре мы услышим о создании новой сети. На этот раз от Илона Маска. Впрочем, подобные попытки уже были, например, от команды Трампа и ничем хорошим это не закончилось.