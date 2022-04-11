Израильтянин пытался совратить ребенка по телефону, но набрал не тот номер

Педофила вычислили и задержали Фото: Shutterstock

50-летнего жителя израильского города Петах-Тиква обвиняют в попытке совращения незнакомой девочки. Согласно материалам дела, немолодой ловелас не разобрал, с кем общается по телефону.

Следователи, ведущие дело о попытке совращения ребенка, утверждают, что обвиняемый ночью звонил по случайным номерам в надежде пообщаться с женщинами. На один из его звонков ответила, как ему показалось, девочка.

На самом же деле, на другом конце провода оказался мужчина, который решил разыграть из себя ребенка, поскольку заподозрил в звонившем извращенца. Мужчина представился 13-летним подростком и вынужден был выслушать излияния педофила о любви, отношениях и сексе.

«Девочка» твердила своему поклоннику, что ей совсем мало лет, всего лишь 13, и она должна спросить разрешение у мамы, чтобы продолжать общение. Тогда обвиняемый попросил ее не делать этого, а взамен предложил 150 шекелей (около 5000 рублей) за молчание, которые перевел ей буквально на следующий день», – пишет израильский портал Mynet.

Поняв, что звонивший действительно серьезно намерен совратить ребенка, мужчина обратился в полицию. Педофила вычислили и задержали.