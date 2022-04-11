Во Франции подсчитали 97% голосов: Макрон лидирует, но второго тура не миновать

действующий глава государства Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

На состоявшихся в воскресенье, 10 апреля, президентских выборах во Франции после подсчета подавляющего количества избирательских бюллетеней лидирует действующий глава государства Эмманюэль Макрон.

По заявлению Министерства внутренних дел Франции нынешний лидер набирает 28,01% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен с поддержкой 23,3%. На третьем месте списка фаворитов французских избирателей расположился лидер «Непокоренной Франции» Люк Меланшон – в его активе 20,1% голосов.

А вот Эрик Земмур, взлет популярности которого некоторое время назад называли чуть ли не феноменальным, от тройки лидеров гонки серьезно отстал – у главы «Реконкисты» всего лишь 7,2% голосов. Топ-5 кандидатов завершает Валери Пекресс с результатом 4,8%. Об этом сообщила национальная вещательная компания France Televisions.

Остальных участников выборов можно не принимать в расчет.

Впрочем, во второй тур все равно выходят лишь двое: Макрон и Ле Пен. И история прошлых выборов, состоявшихся в 2017 году, повторяется. Тогда «дуэль» политиков началась со счета 24,01%:21,30% в пользу Макрона в первом туре и закончилась убедительной победой нынешнего президента во втором.

В 2017 году Макрону во втором туре удалось набрать 66,10% голосов, оставшиеся 33,90% пришлись на долю Ле Пен.

Что будет в этом году – увидим через две недели, но эксперты уверяют, что на этот раз борьба между фаворитами будет серьезней – слишком много просчетов во внешней политике Франции допущено в последнее время и слишком много в стране несогласных с действиями нынешнего президента.

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