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В мире11 апреля 2022 5:10

Во Франции подсчитали 97% голосов: Макрон лидирует, но второго тура не миновать

На президентских выборах Марин Ле Пен ненамного отстает от действующего главы государства
Юрий МАЙБОРОДА
действующий глава государства Эмманюэль Макрон

действующий глава государства Эмманюэль Макрон

Фото: REUTERS

На состоявшихся в воскресенье, 10 апреля, президентских выборах во Франции после подсчета подавляющего количества избирательских бюллетеней лидирует действующий глава государства Эмманюэль Макрон.

По заявлению Министерства внутренних дел Франции нынешний лидер набирает 28,01% голосов. Следом за ним идет Марин Ле Пен с поддержкой 23,3%. На третьем месте списка фаворитов французских избирателей расположился лидер «Непокоренной Франции» Люк Меланшон – в его активе 20,1% голосов.

А вот Эрик Земмур, взлет популярности которого некоторое время назад называли чуть ли не феноменальным, от тройки лидеров гонки серьезно отстал – у главы «Реконкисты» всего лишь 7,2% голосов. Топ-5 кандидатов завершает Валери Пекресс с результатом 4,8%. Об этом сообщила национальная вещательная компания France Televisions.

Остальных участников выборов можно не принимать в расчет.

Впрочем, во второй тур все равно выходят лишь двое: Макрон и Ле Пен. И история прошлых выборов, состоявшихся в 2017 году, повторяется. Тогда «дуэль» политиков началась со счета 24,01%:21,30% в пользу Макрона в первом туре и закончилась убедительной победой нынешнего президента во втором.

В 2017 году Макрону во втором туре удалось набрать 66,10% голосов, оставшиеся 33,90% пришлись на долю Ле Пен.

Что будет в этом году – увидим через две недели, но эксперты уверяют, что на этот раз борьба между фаворитами будет серьезней – слишком много просчетов во внешней политике Франции допущено в последнее время и слишком много в стране несогласных с действиями нынешнего президента.

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