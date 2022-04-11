«Уехала из страны. Закрыли передачу. Это - ложь!»: Елена Малышева и Екатерина Стриженова вернулись в телеэфир

Новые выпуски «Жить здорово!» с Еленой Малышевой в эфире по будням. Передача вернулась на привычное место в сетке вещания

С 11 апреля по будням на Первом канале после перерыва телезрители увидят двух легендарных телеведущих – Елену Малышеву и Екатерину Стриженову. Этой весной больше всего лживой информации было об «эмиграции» именно Елены Васильевны и Екатерины Владимировны. Малышева и Стриженова сначала не реагировали, а потом возмутились – не ожидали размаха травли.

61-летнюю звезду экрана, доктора медицинских наук Елену Малышеву отправили в США. В Нью-Йорк Малышева действительно часто летает: навещает родню. В Америке у теледоктора живут семьи ее сыновей: 30-летний Василий с женой и 33-летний Юрий с супругой и тремя детьми. Сыновья Елены Васильевны люди успешные: у юриста Василия - квартира, у кардиохирурга Юрия - дом. В начале года дети и внуки прилетали в гости в Москву. Малышева пока их не навещала, хотя обычно часто летает – даже на несколько дней, чтобы понянчить внуков.

Но у Елены Васильевны весной полно дел в Москве. Каждый день в 8 утра она начинает с обхода в своей клинике – это крупное частное медицинское учреждение в столице. Периодически Малышева проводит по несколько дней на съемках двух телепередач, производством которых занимается со своей командой. «Здоровье» из эфира не уходило – в сетке по воскресеньям. Ежедневный проект «Жить здорово!» временно снимали с эфира из-за насыщения его актуальными общественно-политическими проектами. Тут же появилась информация: «Жить здорово!» закрыли, команду разогнали. Последовали опровержения. Но так как новость активно обсуждали, то опровержения старались не замечать.

С 11 апреля по будням Елена Малышева вновь в эфире с новыми выпусками телепроекта «Жить здорово!». В первых передачах этой недели: что такое стрессоустойчивость и как сохранить здоровье; диагноз как приговор – кто может победить рак; супер овощи на нашей кухне и многие другие темы.

Елена Малышева долго терпела, но на днях даже такая опытная звезда (про теледоктора сплетничают часто и не всегда справедливо) не выдержала и изменила своей привычке не комментировать сплетни. Малышева в своих социальных сетях написала опровержение слухов о самой себе и коллеге Валдисе Пельше, с которым дружит и отмечала вместе семейные праздники. Вот что сообщила Елена Васильевна: «Все что писали про меня на последней неделе - ложь. А теперь написали, что Валдис Пельш в тяжелом состоянии в больнице. Хочу сказать как врач и друг Валдиса. Все, что про него написали - ложь. Прямо сейчас он с семьей в ресторане. Отмечает юбилейную дату совместной жизни со своей прекрасной женой Светланой и день рождения сына. Самое печальное, что ложь печатают все, а опровержение практически никто не дает. Люди! Ложь - это нарушение одной из 10 библейских заповедей. Вы не боитесь человеческого суда, на перед высшем судом ответить придется. Здоровья всем!»

Родные Елены Малышевой – опытные в подобных вопросах, поэтому на сплетни о самом медийном члене семьи не реагируют. А вот 54-летняя Екатерина Стриженова впервые оказалась в подобной ситуации, поэтому слухи и клевета спровоцировали беду. Свекрови Стриженовой стали звонить многочисленные знакомые и расспрашивать о «бегстве» семьи из страны – пожилая женщина объясняла всем, что это не так, перенервничала и оказалась в Боткинской больнице с сердечным приступом.

Екатерина Стриженова улетела в Ереван на дни Республики Крым, а ее отправили в эмиграцию, а заодно и уволили Фото: Соцсети

Дело в том, что Екатерина Стриженова улетела на несколько дней в апреле в Ереван на мероприятие: там проходили дни Республики Крым. Узнав о полете звезды в Армению, ряд блогеров и СМИ сообщили об «эмиграции супругов Стриженовых». Екатерина в поездке не читала новости, а вернувшись в Москву была поражена и возмущена. Стриженова записала обращение: «Полетела в Ереван» и «сбежала из России» - это две большие разницы. Каждый, кто решил из этого сделать сенсацию - прекрасно знает о своей манипуляции! Так поданная вами информация спровоцировала реакцию: «она враг России» и «предатель Родины», что подтверждается на моей странице в телеграмме - все скрины для суда сохранены! Вы подрываете доверие ко мне, как ответственному сотруднику, ведущей Первого канала с 28-летним стажем, где я стою в рабочей сетке 11 и 12 апреля! И последнее: я - гражданка России, других паспортов у меня нет! У меня нет недвижимости в других странах! Я работаю с 14 лет, мои деньги в российских банках, я плачу налоги в своей стране, занимаюсь благотворительностью». В апреле Екатерина Стриженова в эфире на Первом канале, а также выходит на театральную сцену сразу в нескольких спектаклях.