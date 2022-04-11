Российский танкист: "Видят нас, нашу технику и сдаются"

Командир танковой роты Тимур

Подразделения Вооруженных Сил России развивают наступление в Харьковской области. Во время переброски техники завязался бой районе населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области. Нашим бойцам пришлось по дороге очистить его от украинских националистов.

- Задача была обеспечить коридор для прохода наших сил дальше на юг. Наступали на село, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках: (противник – прим.) убегал и кричал, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать. Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было, - рассказывает командир танковой роты Тимур.

Отметим, что российские военнослужащие имеют технику, которая позволяет слышать все переговоры противника. Но дело конечно не в технике. Танкисты говорят, что на вооружении у противника были абсолютно новые танки с полным боекомплектом. Но они даже не попытались ими воспользоваться в бою.

- У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят, - добавил Тимур.

Когда Тимур говорил о технике, он подразумевал именно безупречную технику боя своего экипажа. Она у российских танкистов отрабатывалась годами во время конкурсов "Танковый биатлон", что проходят в ходе ежегодных Армейских международных игр «АрМИ» .

Вот и во время маневренного боя под Топольским танковые экипажи показали свое мастерство: использовали естественные укрытия и складки местности для стрельбы по танкам и бронетехнике противника. Противник лишь мгновениями мог замечать орудия танков, которые появлялись и скрывались среди оврагов. В это время работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А, которые использовали ручные противотанковые гранатометы и огнеметы.

Кстати, в «Танковом биатлоне» этом году появился новый элемент: теперь экипажи также выполняют упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Напомним, 8 марта в Минобороны России рассказали о трех российских танкистах, которые проявили смекалку на поле боя. Экипаж танка старшего сержанта Дмитрия Гарбуза, в который входит ефрейтор Артем Кабаев и рядовой Тахир Урунов в бою с украинскими силовиками удалось отбить атаку трех вертолетов противника, которые снизились, чтобы обстрелять колонну российских войск. Танкисты просто сбили вертолеты украинских националистов из орудия боевой машины.

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