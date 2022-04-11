Минобороны: в ангаре под Днепропетровском уничтожены четыре дивизиона С-300 из Европы

Оперативно-тактической авиацией ВКС России за ночь поражены 78 военных объектов Украины Фото: REUTERS

- В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран. Поражены, в том числе четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Речь идет о партии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, которые Словакия направила на Украину в качестве военной помощи. Помощью это назвать сложно, так как европейские государства под шумок избавляются от устаревших советских комплексов 1982 года выпуска. Особенно активно они это стали делать, сразу после того, как украинский боевой беспилотник Ту-141 пролетел через две европейские границы и упал в хорватском Загребе. В Европе поняли, что необходимо себя защищать от Украины, которая накачивается оружием.

Кстати, наши ВКС ликвидировали партию С-300 сразу после того, как их доставили и включили для проверки радиолокаторы. Их работу сразу засекла наша разведка. Для России подобная помощь европейских стран - тренировка. Ведь на вооружении у нас есть «Кинжалы», «Искандеры» и «Калибры», которыми можно хоть завтра уничтожить все подобные цели на карте Украины.

Генерал-майор также отметил, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Великая Новоселовка уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое разбиты два склада боеприпасов, а в районе Успеновки радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. В результате нанесения высокоточных ударов в районах населенных пунктов Воздвиженка-2 и Ивановка Донецкой области ликвидированы девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 националистов.

Поддерживается превосходство в воздухе: средствами противовоздушной обороны на Изюмом сбиты два украинских самолета

Су-25, три беспилотных летательных аппарата над Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волновахой, еще один беспилотник типа «Валькирия» над Калининское Николаевской области. А в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области военнослужащие сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбили в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

БОЕВАЯ СВОДКА

Оперативно-тактической авиацией ВКС России за ночь поражены 78 военных объектов Украины.

Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

129 - самолетов.

99 - вертолетов.

243 - зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ».

441 - беспилотный летательный аппарат.

2079 - танков и других боевых бронированных машин.

239 - установок реактивных систем залпового огня.

909 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2003 - единицы специальной военной автомобильной техники.