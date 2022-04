Выбывшая из «Маски» Ирина Понаровская рассказала о панике на проекте и костюме Пончика

В девятом выпуске шоу «Маска» рассекретили Пончика. Фото: пресс-служба НТВ

Самый сладкий участник телепроекта «Маска» раскрыт: в костюме сахарного Пончика оказалась 69-летняя Ирина Понаровская. Больше всех это разоблачение удивило Филиппа Киркорова: председатель жюри был уверен, что на сцене выступает Наргиз - такую версию ему подсказала Лариса Долина, которая когда-то сама с успехом участвовала в шоу.

О том, как ей дались эти девять недель на проекте, Ирина Понаровская рассказала в интервью KP.RU.

- Ирина, вас можно поздравить? Или разочарованы выбыванием из проекта?

- Мне сейчас очень трудно описывать свои эмоции. Знаете, говорят, что с горем надо переспать. Так вот и с радостью тоже. Я совершенно точно знаю, что еще долго буду жить в этой сказке, в которую нас поселил канал НТВ, и всем рассказывать, как здесь было классно. Особенно о закулисье проекта: все ребята на площадке – это какие-то сказочные эльфы, которые вокруг тебя летают и делают все для того, чтобы тебе было хорошо. Весь механизм работает как часы, без единой задоринки, впервые встречаю такой проект, все продумано до мелочей. Мне кажется, об этих волшебниках нужно снять фильм о фильме. Огромное всем спасибо!

Ну, а что касается моего раскрытия… Честно говоря, мне на сцене уже давно хотелось кричать: «Ребята, здесь я, ну что вы гадаете, это же я!».

- Как вы согласились на эту авантюру?

- С легкостью! Я очень быстро принимаю решения и всегда иду до конца, сходить с дистанции – это не про меня.

- Почему выбрали именно эту маску?

- Моего папу – Виталия Понаровского – всегда называли Поней, Пончиком, хотя он был очень стройным и красивым мужчиной. И у меня в детстве тоже было это прозвище – Понечка, Пончик. Я, правда, была толстушка-пампушка. Я сама придумала эту маску. Встретившись с создателями шоу, сразу сказала: «Хочу быть Пончиком!». А дальше уже за дело взялись дизайнеры и костюмеры, внешний вид моего костюма – это уже полностью их заслуга.

- А как скрывали от близких и друзей свое участие в «Маске»?

- Все настолько продуманно, что скрываться от родных не составляло никакого труда. Дома ничего никому не рассказывала: что-что, а молчать я умею! Да и сын у меня уже взрослый, он телевизор не смотрит, максимум – включает мультики детям. Никто из друзей тоже не догадался.

- Что чувствовали, находясь внутри маски?

- Костюм был тяжелый, но это у всех так, не у одной меня, не хочу жаловаться. Первый раз, когда его на меня надели, у меня началась паника, бросало то в жар, то в холод, было ощущение, что я стою в вертикальном аппарате МРТ. При этом я не страдаю клаустрофобией, никогда раньше не испытывала дискомфорта, оставаясь в закрытых темных пространствах. Внутри маски был установлен вентилятор, но он несильно спасал. Минимальный обзор у меня был через окошко из желтого пластика, которое находилось на месте рта. В общем, ощущения не из приятных. Но профессия делает свое дело. У меня есть правило: надо, должна, хочу и буду! И все!

Больше всех это разоблачение удивило Филиппа Киркорова. Фото: пресс-служба НТВ

- Ирина, какой из номеров Пончика стал у вас самым любимым?

- Наверное, исполнение песни Нино Катамадзе Once in the Street, она меня очень тронула. Еще, как ни странно, «Истеричка» Artik&Asti. Ну и «Стану ли я счастливей» Максима Фадеева, это просто моя песня, я даже там перестала скрываться, честно говоря. Но вообще все песни были хороши. Знаете, я счастливый человек, потому что никогда не пела песни, которые мне не нравятся. Я никогда не предавала себя, свои пристрастия, профессию, музыку, что для меня очень важно.

- Как появилась идея делать подарки жюри?

- На первой же программе Филипп Киркоров сказал, что обожает пончики. Я подумала: «Да это же очень легко организовать». Мы нашли пончиковую и каждый раз привозили на площадку свежие пончики.