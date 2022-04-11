Главный «кандидат от глобалистов» — действующий лидер Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

В минувшее воскресенье даже украинский сюжет в западных СМИ отошёл на второй план — весь мир следил за электоральной гонкой в Пятой Республике. Ибо та не менее судьбоносна, чем борьба Трампа и Байдена по другую сторону Атлантики два года назад. Главный «кандидат от глобалистов» — действующий лидер Эммануэль Макрон, чья пятилетка запомнилась антиправительственными митингами движения «Жёлтые жилеты» и дипломатическими провалами в бывшей Французской Африке, откуда потомки галлов не без «помощи» России вынуждены уходить.

25-му президенту Республики с переменным успехом противостоит Марин Ле Пен. Её идеология — этакий национал-большевизм: против мультикультурализма и за усиление роли государства в экономике.

И вот — сенсация: первые часы после выборов появились некие «результаты по версии МВД Франции» — 28,20% за Ле Пен, 26,15% за Макрона. Однако итоговые цифры сильно изменились в пользу действующей власти: за Эммануэля — 27,60%, за Марин — 23,41%. То ли кто-то включил административный ресурс, то ли французские силовики, так же, как Ле Пен, недовольные мигрантской преступностью, выдали желаемое за действительное.

Очевиден раскол страны: Париж и столичный регион Иль-де-Франс голосует за «левых» и «глобалистов». Здесь Макрон и левак Меланшон набрали более 30%, а Ле Пен едва преодолела 5-процентный барьер. При этом сельская Франция (традиционно более населенная и зажиточная, чем в других западных странах) голосует строго за Ле Пен как за выражение консервативного духа.

25-му президенту Республики с переменным успехом противостоит Марин Ле Пен Фото: REUTERS

В итоге, повторяется ситуация пятилетней давности. Тогда во второй тур вышла та же самая лихая парочка — и Макрон одержал верх с разгромными 66%. Но нынешние электоральные модели предсказывают ему весьма неустойчивую победу — всего лишь чуть больше 50%.

Причина понятна. Во французской публицистике возник даже термин «макронизм» — со знаком минус, конечно: застой в экономике, внутренние проблемы, неоправданное осложнение отношений с традиционными партнёрами — Вашингтоном, Лондоном, Берлином, Москвой… И даже надежды хозяина Елисейского дворца заработать политические очки, став «примирителем в украинском кризисе», пока не оправдываются.

На этом фоне Ле Пен может собрать протестные голоса всех, кого «достала эта система» (тех же «Жёлтых жилетов»).

Да и за две недели до финального тура выборов может многое измениться. Например, многочисленные источники допускают, что в блокированном центре Мариуполя вместе с украинскими радикалами может находиться большое количество французских наёмников и офицеров спецслужб. Если эти домыслы окажутся правдой — это будет серьезный удар по Макрону.

Так что, несмотря на промежуточную победу, расслабляться ему рано — последний этап предвыборной гонки станет очень тяжёлым.

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Ярослав Левин, кандидат исторических наук, политолог:

Весь Запад работает на победу Макрона — поэтому та более вероятна

- Последние годы хозяин Елисейского дворца нередко выступал с позиций умеренного евроскептицизма — достаточно вспомнить его критические высказывания о блоке НАТО и ряд конфликтов с американской администрацией. Да, сейчас такая риторика сошла на нет — что не исключает её возвращения в случае победы Макрона и продолжения экономического кризиса из-за абсурдных антироссийских санкций и отказа от наших энергоносителей.

Таким образом, сегодня 44-летний политик пытается балансировать между «национальными интересами» и «общеевропейскими ценностями» — становясь этаким центристом наподобие Ангелы Меркель. С которой, несмотря на все санкции, наше общение всё-таки было достаточно конструктивным.

Теперь посмотрим на главную возмутительницу спокойствия в «либеральном болоте» — Марин Ле Пен. Она более радикальна в высказываниях. В прежние годы не раз говорила о «возвращении к идеалам Шарля де Голля во внешней политике» — то есть к развороту прочь от США и НАТО и в какой-то мере даже к отказу от членства в ЕС.

И здесь её можно назвать этаким французским аналогом Трампа. Но, как показал сам Трамп, политическая риторика, особенно предвыборная — это одно, а реальность — совершенно другое. Сложно предсказать, как на самом деле изменятся отношения Пятой Республики с США и евробюрократами в случае гипотетической победы Ле Пен во втором туре. Поэтому сегодня Белый дом и «идеологически близкие» мировые СМИ напрочь забыли обо всех недавних трениях с Елисейским дворцом и однозначно выступают в поддержку Макрона.

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