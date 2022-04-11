Путин поручил Промсвязьбанку открыть по всему Крыму филиалы

В понедельник Кремль опубликовал поручения президента, подготовленные после совещания по развитию Крыма и Севастополя. Фото: REUTERS

В понедельник Кремль опубликовал поручения президента, подготовленные после совещания по развитию Крыма и Севастополя. Фактически у президента только три задачи для правительства, и все они касаются социалки и экономики.

1. Завершение программы «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя» переносится с 2025 года на 2027-й. Главная ее задача: сделать регион самоокупаемым. По плану, государство вложит в Крым 1,4 трлн. рублей.

Но пока полуостров остается полностью дотационным. В 2021 году республика заработала 79,2 млрд. рублей, а потратила 223 млрд.

2. Промсвязьбанку поручено до 1 октября открыть по всему Крыму первые филиалы. Еще надо «внедрить перспективные продуктовые линейки». Правда, в документе не объясняется, что конкретно президент имеет в виду. Вполне возможно, банк будет давать кредиты местным жителям и бизнесу на каких-то особых условиях.

Путин отметил, что в первую очередь банку надо дать денег аграриям, строителям и туристическому сектору.

Промсвязьбанк станет первой кредитной организацией федерального уровня, которая заработает в Крыму. Раньше финансисты боялись международных санкций, которыми грозил Запад за ведение бизнеса на полуострове. Но сейчас ограничения и так введены, поэтому хуже уже не будет.

3. Правительство должно и дальше финансировать программу «по формированию комфортной среды». Президент хочет, чтобы использовались «лучшие отечественные и зарубежные проекты». На участие иностранных коллективов в архитектурных конкурсах сейчас рассчитывать не приходится, но какие-то готовые идеи подсмотреть можно будет.