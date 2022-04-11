«Вдове Караченцова нужно выключить эмоции!»: Никас Сафронов вступился за Марка Варшавера

юдмила Поргина активно критикует директора театра Марка Варшавера Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В «Ленкоме» продолжают кипеть нешуточные страсти. Людмила Поргина активно критикует директора театра Марка Варшавера. А тот не понимает, за что: ведь она на протяжении многих лет ежемесячно получает в театре зарплату (в районе 50 тысяч рублей — авт.), даже не выходя на сцену.

Людмила Андреевна парировала: она готова выступать. И Варшавер нашел ей роль: теперь вдова Каранцецова выходит в небольшой безмолвной роли, которая длится не больше двух минут, в легендарной «Юноне и Авось» - артистка проходит по «заднику» сцены со свечкой в руках.

На днях Поргина на эмоциях заявила, что этой ролью в массовке “ее просто изнасиловали". Впрочем, самый знаменитый художник России Никас Сафронов считает по-другому. Он уверен: Людмиле Андреевне нужно с благодарностью принимать возможность работать в легендарном театре и иметь свою роль – хоть и небольшую.

Никас Сафронов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Марк Борисович – высочайший профессионал, один из лучших деятелей современного театра, с большим опытом работы с артистами разного уровня, обладающий невероятным чувством такта и высокой этики, - говорит kp.ru Никас. – Я хорошо знаю этого человека и бесконечно уважаю его – таких людей сегодня очень мало в театральном мире: он невероятный труженик и бесконечно талантливый организатор. «Ленком» для него - особый театр, здесь работали и работают его друзья – такие, как Марк Захаров, Евгений Леонов, Янковский, Абдулов, Збруев, тот же самый выдающийся артист Караченцов. И этот список очень длинный. Варшавер уж точно не враг «Ленкома». И если он кому-то дает какую-то роль, надо воспользоваться этим и доказать, что даже маленькая роль может быть значимой. Как некогда это доказал Евстигнеев – просто сидя на сцене и ничего не говоря. Но все в зале чувствовали его присутствие.

Марк Варшавер Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Я уважаю Поргину как достойную женщину, жену великого художника сцены, а ныне вдову, несущую его память, - продолжает народный художник РФ. – Но театр – это совсем другое. Там есть свои нюансы, которые может знать только высокий профессионал, к которым относится Марк Борисович. Если бы я был актером, я бы мечтал даже носить свечку в этом театре.

И вообще такие конфликты ни к чему хорошему не приводят. Наверное, Люде нужно просто поговорить с руководителем и доказать, что она может сделать что-то другое – и сделать это. А сиюминутные эмоции, которые выходят в мир, излишни и только могут вредить общему творческому делу, - считает Никас Сафронов.

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