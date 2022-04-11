В Италии на столбах появились объявления с фотографиями сторонников России и призывами «плюнуть им в лицо»

В организации акции подозревают выходцев из Украины Фото: СОЦСЕТИ

Проживающие в Италии украинцы и беженцы из этой страны развернули в ряде крупных городов «охоту» на выходцев из России и с Донбасса, поддерживающих проводимую Россией специальную операцию.

Местные «народные активисты» мониторят социальные сети, отслеживая пользователей, разместивших в своих аккаунтах символику спецоперации, а также публикующих вырезки из репортажей наших СМИ. Достается и прибывшим с востока Украины согражданам, причем в их случае попасть под пристальное внимание засевших на Апеннинах националистов можно просто «за молчаливое согласие с российской агрессией».

Затем украинцы распечатывают кустарные плакаты с фото «провинившихся» и указанием их личных данных и призывают «плюнуть в лицо убийцам детей и насильникам». Расклеивается эта «печатная продукция» в районе предполагаемого места проживания жертв.

Проживающие в Италии украинцы и беженцы из этой страны развернули в ряде крупных городов «охоту» на выходцев из России и с Донбасса, поддерживающих проводимую Россией специальную операцию. Фото: СОЦСЕТИ

Надо сказать, что большинство итальянцев шокированы подобными методами «борьбы». Ряд общественных движений, в частности «Комитет за Донбасс без нацизма» (Comitato per il Donbass Antinazista), а также члены молодежного движения Компартии Италии развернули борьбу с этим «демократическим» явлением. Активисты сигнализируют о фактах размещения плакатов в коммунальные службы, а также подают соответствующие заявления в полицию.

По итальянским законам публикация личных данных человека без его согласия уже сама по себе является уголовным преступлением. Если же она сопряжена с угрозами физического или психологического воздействия обвиняемый может получить весьма солидный тюремный срок.

11 апреля, в 6 часов утра проживающий в Риме украинец проник через оцепление в районе посольства России и облил вход в диппредставительство красной краской. Фото: СОЦСЕТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

11 апреля, в 6 часов утра проживающий в Риме украинец проник через оцепление в районе посольства России и облил вход в диппредставительство красной краской.

Вандал был оперативно задержан местными правоохранителями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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