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Политика11 апреля 2022 22:00

Минобороны: под Изюмом ликвидирован заместитель командира "Правого сектора"*

Военный преступник Тарас Бобанич отвечал за подготовку резервных подразделений украинских националистов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Военный преступник Тарас Бобанич отвечал за подготовку резервных подразделений украинских националистов

Военный преступник Тарас Бобанич отвечал за подготовку резервных подразделений украинских националистов

- Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее Изюма, ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого "добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Тарас Бобанич, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды "Правого сектора"*, 2014 года участвовал в карательных операциях киевского режима на Донбассе, где под позывным "Хаммер" лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения.

- Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик, в том числе детей. Являлся одним из идеологов так называемой теории "превосходства украинской расы", принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины, - подчеркнули в Минобороны России.

Отметим, с 2019-го года 33-летний Бобанич занимал должность заместителя командира "Правого сектора"*, где отвечал за подготовку резервистов.

Уроженец Львовской области нашел свою пулю на Донбассе 8 апреля.

Российские вооруженные силы продолжают поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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