Минобороны: под Изюмом ликвидирован заместитель командира "Правого сектора"*

Военный преступник Тарас Бобанич отвечал за подготовку резервных подразделений украинских националистов

- Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее Изюма, ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого "добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* Тарас Бобанич, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды "Правого сектора"*, 2014 года участвовал в карательных операциях киевского режима на Донбассе, где под позывным "Хаммер" лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения.

- Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных республик, в том числе детей. Являлся одним из идеологов так называемой теории "превосходства украинской расы", принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины, - подчеркнули в Минобороны России.

Отметим, с 2019-го года 33-летний Бобанич занимал должность заместителя командира "Правого сектора"*, где отвечал за подготовку резервистов.

Уроженец Львовской области нашел свою пулю на Донбассе 8 апреля.

Российские вооруженные силы продолжают поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.

*Запрещенная в России экстремистская организация