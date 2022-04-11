Дмитрий Песков о санкциях ЕС против Владимира Сунгоркина: Поздравляю «Комсомолку» с международным признанием. Думаю, для вас, да и всех нас, - это лестно

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 11 апреля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля актуальные вопросы.

- ...Дмитрий Сергеевич, Евросоюз опубликовал новый список тех людей, в отношении которых применяются санкции. Там - главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов и главред «Московского комсомольца» Павел Гусев. И вот цитата про «Комсомолку» оттуда, из этого документа - в нем говорится, что «газета «Комсомолськая правда» - одно из самых популярных СМИ России и была названа президентом Владимиром Путиным своей любимой газетой». Вот такие «претензии» к нам. И как бы вы все это прокомментировали? И дальше я с иронией произношу предложение – как нам после этого всего жить?

- Смотрите, мы неоднократно уже говорили, тем более, что это не первые наши руководители СМИ, вы знаете, что ваши коллеги уже некоторое время находятся под санкциями.

Как таковые санкции мы считаем неприемлемыми и незаконными, а введение каких-то ограничения в адрес журналистов, представителей или руководителей СМИ мы считаем абсолютно непозволительными и это самым решительным образом осуждаем.

Это выходит за рамки любого понимания. Это первое.

А что касается объяснения, почему «Комсомолка» в санкциях, то можно вас только поздравить с таким международным признанием.

Я думаю, для вас это, наверное, лестно звучит, и для нас всех.

А второе. Все-таки, наверное, вряд ли как-то могут санкции повлиять на ту объективную редакционную линию, которую занимают наши СМИ.

Ни у кого нет ни малейшего сомнения, что наши СМИ так же продолжат активно работать и рассказывать правду о том, что происходит везде в мире и в нашей стране.

- Спасибо вам за поздравления, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста. (смеётся)