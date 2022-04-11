Производителей автокомпонентов хотят простимулировать. Но для кого они будут выпускать продукцию?

Правительство в качестве одной из мер поддержки экономики хочет запустить в 2022 году программу производства универсальных автокомпонентов, выделив на это 30 млрд рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Источники в отрасли объяснили, что предполагается увеличить бюджетное финансирование для Фонда развития промышленности, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции. Окончательного решения по выделению денег пока не принято, но идея такая есть. Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова:

- Инициатива хорошая, спору нет. Что деньги выделяются, тоже хорошо. Но есть вопросы. Например, что такое универсальные компоненты? Подозреваю, это те, что можно использовать на разных автомобилях. Допустим, условные блоки АБС, хотя, опять же, их можно использовать на автомобилях определенного сегмента, уровня. Одни и те же блоки (наверно) могут стоять на Гранте, Ниве и Весте. С этим можно согласиться. Но почему у нас до сих пор нет производства этих компонентов? Потому что их нужно кому-то сбывать в больших объемах. Нет смысла выпускать маленькими партиями, это невыгодно.

Организовывать производство чего-либо, если вам некуда это сбывать — странный подход. Если никто из автопроизводителей не вернется, а останутся только УАЗ с АВТОВАЗом, наверно, для них можно выпускать комплектующие. Но опять получается замкнутая система — есть один сборщик автомобилей и для него один производитель какого-то компонента, как это было в СССР. О качестве при этом речи идти не может. А если возвращаются с производством зарубежные автоконцерны, допустим, тот же Фольксваген, это же не значит, что он пойдет к этому производителю покупать эти условные блоки АБС. Потому что у Фольксвагена есть свои компоненты, сертифицированные, испытанные на европейском уровне. У «корейцев» свои комплектующие и т. д. Почему они вдруг должны покупать наши? А тогда кому сбывать-то?