Развод на деньги: как распорядились своим состоянием бывшие жены богатейших людей мира

Журнал Forbes признал самой влиятельной женщиной мира в прошлом году Маккензи Скотт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes признал самой влиятельной женщиной мира в прошлом году Маккензи Скотт. В России это имя мало кому известно, да и в США ее знали не слишком хорошо до тех пор, пока она не развелась со своим мужем, основателем корпорации Amazon Джеффом Безосом. А получив в качестве отступных огромное состояние в $35 млрд (для сравнения - это примерно половина стоимости российского «Газпрома»), пообещала большую его часть раздать благотворительным организациям.

О том, как сложилась жизнь других бывших подруг знаменитых богачей – в подборке Kp.ru.

Брак Мелинды и Билла Гейтсов, казалось, был идеальным воплощением партнерских отношений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕЗДОРОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Брак Мелинды и Билла Гейтсов, казалось, был идеальным воплощением партнерских отношений. Счастливая семья, трое детей, поддержка в бизнесе, создание совместного благотворительного фонда. И вот спустя 27 лет - объявление о разводе.

Основателя Microsoft сложно заподозрить в обилие романов на стороне. Хотя не обошлось без появления в прессе «шокирующих откровений» бывших сотрудниц компании. Те признавались, что к одной Билл Гейтс неумело подкатывал, пытаясь пару раз позвать на свидание, а с другой неактивно крутил роман несколько лет.

Как позднее рассказала Мелинда Гейтс, не только измены мужа толкнули ее на решительный шаг.

- Не было какой-то одной причины, расставание не случилось одномоментно. Просто однажды я подошла к точке, в которой осознала, что хватит, что это нездоровые отношения, я не могу доверять тому, что мы имели, - призналась Мелинда в первом интервью после развода.

Свои законные денежки Мелинда так или иначе уже получила. После развода холдинг Гейтса перевел ей акции Канадской национальной железной дороги, крупнейшего американского автодилера AutoNation, машиностроительной компании John Deere, мексиканских Coca-Cola Femsa и медиагруппы Grupo Televisa на сумму более $3 млрд. На сегодня Билл Гейтс занимает 4-ю строчку в рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $129 млрд. А его бывшей жены - в $6,2 млрд.

Пара познакомилась в одном из ночных клубов Лондона. 22-летняя Талула тогда рвалась покорять Голливуд, а Маск слыл амбициозным миллионером, но при этом утомлённым браком семьянином. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЫШЛА ДВАЖДЫ ЗА ОДНОГО МАСКА

Самый богатый на сегодня человек в мире Илон Маск славится не только своей неординарностью, но и любвеобильностью. Но, как часто бывает, в жизни неисправимых дон-жуанов обязательно встречается «та самая». Для главы компании Tesla Motors - это британская актриса Талула Райли.

Пара познакомилась в одном из ночных клубов Лондона. 22-летняя Талула тогда рвалась покорять Голливуд, а Маск слыл амбициозным миллионером, но при этом утомлённым браком семьянином. Через пару недель бурного романа бизнесмен предложил Талуле выйти за него. Все осложняло наличие у Маска законной супруги и пятерых сыновей. Развод не заставил себя долго ждать.

Долгожданную свадьбу сыграли в 2010 году, а спустя два года пара решила расстаться. Но через 18 месяцев бывших супругов снова потянуло друг к другу, и они вновь обменялись кольцами. Но клятва верности никогда не становилась для Илона Маска преградой на любовном пути. В 2014-м он закрутил роман с актрисой Камерон Диаз и был готов выплатить Талуле $16 млн отступных, лишь бы та отпустила его на свободу. Но скоро Маск одумался, а вот супруга такой выходки не простила и в 2016 году подала на развод.

Журналисты интересовались у актрисы, стоит ли ждать их третьего брака.

- Никогда не говори никогда, - ответила англичанка. - Я до сих пор верю в брак, верю в нашу тесную связь с Илоном. Мы по-прежнему видимся и заботимся друг о друге. Когда ты живешь бок о бок с человеком в течение восьми лет, ты учишься любить его. В этом нам нет равных.

Ларри Эллисон, основатель корпорации Oracle, крупнейшего разработчика ПО после Microsoft, во время становления своей IT-империи женился трижды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАТВОРНИЦА

Ларри Эллисон, основатель корпорации Oracle, крупнейшего разработчика ПО после Microsoft, во время становления своей IT-империи женился трижды. Но как только в 1986-м он попал в список Forbes, то решил завязать с серьезными отношениями.

В 1995 году Эллисон влюбился с первого взгляда в незнакомку, сидевшую за столиком в ресторане. Девушка оказалась младше миллиардера на 25 лет, да еще и обручена. Но это не помешало Ларри пригласить ее на свидание, куда та пришла с женихом. Настойчивость Эллисона взяла верх: Мелани Крафт рассталась с парнем и стала спутницей, а затем и четвертой женой бизнесмена. На их свадьбе гуляла вся Кремниевая долина. Основатель Apple Стив Джобс был приглашен как свадебный фотограф и шафер жениха.

Для многих американцев судьба Мелани - воплотившаяся в жизнь сказка о Золушке. В юности Крафт не гнушалась тяжелой работы: трудилась за барной стойкой и вожатой в детском лагере, пекла пирожные, убирала помещения, крутила баранку будучи водителем сафари.

Безбедная жизнь позволила Мелани реализовать детскую мечту - написать бестселлер. Она выпустила несколько успешных любовных романов.

Спустя 7 лет брака в 2010-м пара развелась. При расставании Эллисон, чье состояние сейчас составляет $106 млрд, не поскупился. Крафт получила от бывшего супруга роскошные особняки, несколько автомобилей, коллекцию антиквариата и даже яхту.

О дальнейшей жизни Мелани ничего неизвестно. СМИ утверждают, что она ведет замкнутый образ жизни и наслаждается гордым одиночеством. Замуж повторно она так и не вышла. Главной отдушиной для Крафт остается творчество: она продолжает трудиться над романами и, возможно, выпускает их под псевдонимом.

Третья супруга Романа Абрамовича - дочь российского бизнесмена Дарья Жукова. Их брак просуществовал почти 10 лет, за это время у пары родилось двое детей. Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

«ГАРАЖ» ДЕЛИТЬ НЕ БУДЕМ

Третья супруга Романа Абрамовича - дочь российского бизнесмена Дарья Жукова. Их брак просуществовал почти 10 лет, за это время у пары родилось двое детей.

Материнство не помешало Жуковой построить успешную карьеру в сфере искусства. Она занималась дизайном одежды, снискавшей популярность у экс-модели Кейт Мосс и актрис сестер Олсен. Затем основала благотворительный фонд развития и поддержки искусства и, наконец, открыла в Москве Центр современной культуры «Гараж».

После развода в 2017 году, по данным австрийских СМИ, Дарья получила миллиард евро отступных. При этом экс-супруги договорились сохранить сотрудничество в общих проектах - остаться соучредителями «Гаража» и культурного центра «Новая Голландия» в Петербурге.

В 2018-м Жукова вышла в свет вместе с новым избранником, сыном греческого миллиардера и судоходного магната Ставросом Ниархосом. Через год они сыграли закрытую свадьбу в Париже, а в начале 2020 года устроили грандиозное торжество на швейцарском курорте Санкт-Мориц. Среди гостей - экс-футболист Дэвид Бекхэм, актеры Орландо Блум, Лив Тайлер, Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Иванка Трамп, а также принцесса Беатрис. Через несколько месяцев у пары родился первенец.

Не так давно Дарья основала компанию Ray, которая занимается развитием городской недвижимости и сочетанием урбанистики с искусством.