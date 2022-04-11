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Звезды11 апреля 2022 11:24

Ефремов снова терроризирует семью. На этот раз в хорроре «Сестры»

Старший сын Михаила Олеговича Никита получил еще одну главную роль
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Старший сын Михаила Олеговича Никита получил еще одну главную роль

Старший сын Михаила Олеговича Никита получил еще одну главную роль

Фото: кадр из фильма

Пока отбывающий наказание в белгородской колонии Михаил Ефремов надеется на снисхождение Верховного суда (недавно защита актера подала ходатайство о рассмотрении возможности снижения срока за смертельное ДТП), его старший сын Никита благополучно снимается в кино.

Фото: кадр из фильма

Новая работа молодого актера — фильм «Сестры» Ивана Петухова, в котором ему досталась роль токсичного папаши, что терроризирует семью — жену (Ирина Старшенбаум) и маленького сына (до этого в картине «Здоровый человек» Петра Тодоровского-младшего, который берет актера в каждый свой проект, Ефремов-младший уже играл семейные отношения вместе с Ириной Старшенбаум).

По сюжету фильма ужасов, чтобы избежать агрессии мужа, его жена обращается к мистическим силам и участвует в тайном обряде, который впоследствии влияет на всю семью.

— Это хоррор про то, что остается за закрытыми дверями и за задернутыми занавесками, — поясняет режиссер картины. — В этом смысле зрителям еще предстоит самим решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы .

Как предполагается, часть сцен в хорроре будет выполнена в виде угольной анимации, а часть с использованием элементов скринлайф, то есть когда действие фильма разворачивается на экране компьютера.

Помимо Ефремова-младшего и Старшенбаум в картине заняты Анна Чиповская, Никита Волков, Полина Гухман и другие.

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