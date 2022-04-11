Ефремов снова терроризирует семью. На этот раз в хорроре «Сестры»

Старший сын Михаила Олеговича Никита получил еще одну главную роль Фото: кадр из фильма

Пока отбывающий наказание в белгородской колонии Михаил Ефремов надеется на снисхождение Верховного суда (недавно защита актера подала ходатайство о рассмотрении возможности снижения срока за смертельное ДТП), его старший сын Никита благополучно снимается в кино.

Фото: кадр из фильма

Новая работа молодого актера — фильм «Сестры» Ивана Петухова, в котором ему досталась роль токсичного папаши, что терроризирует семью — жену (Ирина Старшенбаум) и маленького сына (до этого в картине «Здоровый человек» Петра Тодоровского-младшего, который берет актера в каждый свой проект, Ефремов-младший уже играл семейные отношения вместе с Ириной Старшенбаум).

По сюжету фильма ужасов, чтобы избежать агрессии мужа, его жена обращается к мистическим силам и участвует в тайном обряде, который впоследствии влияет на всю семью.

— Это хоррор про то, что остается за закрытыми дверями и за задернутыми занавесками, — поясняет режиссер картины. — В этом смысле зрителям еще предстоит самим решать, что пугает их больше: ужасы встречи с потусторонними силами или жестокие проявления человеческой природы .

Как предполагается, часть сцен в хорроре будет выполнена в виде угольной анимации, а часть с использованием элементов скринлайф, то есть когда действие фильма разворачивается на экране компьютера.

Помимо Ефремова-младшего и Старшенбаум в картине заняты Анна Чиповская, Никита Волков, Полина Гухман и другие.