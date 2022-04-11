Плохо без ИКЕА и автозапчастей: россияне рассказали, по каким из ушедших компаний будут скучать

Опрос ВЦИОМ: 40% россиян считают, что уход зарубежных компаний из России на их жизни никак не скажется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 40% россиян полагают, что уход зарубежных компаний из России на их лично жизни никак не скажется. Серьезных последствий ожидают 12%, еще 23% - умеренных. Остальные считают, что какое-то воздействие будет, но слабое.

Это данные опроса, который в конце марта провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. В целом по «ушельцам» скучать не будут 50% опрошенных. В основном это те, кто не видит в происходящем проблем для себя или верит, что отечественные производители успешно заменят «ушельцев». В успех импортозамещения верят 85% опрошенных.

Список же тех, по ком скучать все-таки будут, возглавляет ИКЕА. Опрошенных также беспокоит в целом уход крупных автомобильных брендов. С конца февраля временно остановили поставки в Россию и производство здесь (у кого оно было) Volvo, Audi, BMW, Honda, Suzuki, Volkswagen (ему принадлежит очень популярная в России Skoda)… — список длинный.

-У нас все-таки многие ездят на иномарках, и опасения связаны с комплектующими, - пояснила итоги опроса в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Из конкретных марок — больше всего беспокоит приостановка работы Renault. Что неудивительно: это примерно треть российского рынка легковых и легких коммерческих авто и более 45 тысяч российских сотрудников. А ко всему прочему, этой компании почти на 70% принадлежит наш родной АвтоВАЗ. Renault объявил о приостановке деятельности в России одним из самых последних, в конце марта, какие-то решения по его доле в АвтоВАЗе пока не сообщались.

Если же отвлечься от автомобилей…

- Про такие бренды как Chanel, Lui Vuitton никто даже не вспоминал, - говорит Елена Михайлова.

Судя по данным опроса, россияне сегодня достаточно высоко оценивают возможности российских производителей по замещению той зарубежной продукции, которая реально нужна большинству. Хотя есть и исключения. Помимо автомобилей, беспокойство вызывает производство бытовой техники и электроники. По словам Елены Михайловой, в этом сегменте ожидания от российских компаний менее оптимистичны. Но речь не о проблемах с удовлетворением сегодняшних потребностей, а о долгосрочных перспективах.

СОЦОПРОС

О каких зарубежных компаниях вы сожалеете?

(% от участников опроса, можно было дать несколько вариантов ответа)

ИКЕА (приостановила работу) — 6%

Автомобильные компании/автозапчасти в целом (приостановили работу практически все европейские и часть японских и корейских автоконцернов) - 6%

Макдоналдс (приостановил работу, но часть заведений, когда-то открытых по франшизе, продолжает обслуживать клиентов, их примерно 20%) - 5%

Apple (остановила поставки новых гаджетов, но уже завезенные продаются, фирменные магазины re:Store продолжают работать) - 3%

Медицинские компании/лекарства в целом — 2%

Производители техники, электроники в целом — 2%

Renault (остановила московский завод и заморозила работу в России) — 2%

Авиакомпании в целом (все европейские и американские) — 2%

Procter & Gamble (ограничила деятельность — приостановила инвестиции, сократила ассортимент; поставки средств гигиены продолжаются) — 2%

H&M (временно закрыли магазины) — 2%

Вообще о них не сожалею - 50%

(Данные опроса ВЦИОМ)