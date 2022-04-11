«Мне нужно быть в тонусе»: Стас Пьеха ответил всем, кто заподозрил его в бегстве к обнищавшему отцу в Литву

Стас Пьеха опроверг слухи о своем отъезде из России Фото: Борис КУДРЯВОВ

На фоне миграции представителей российского шоу-бизнеса все чаще и чаще поступают недостоверные данные об эмигрантах. Чуть ли не каждого второго русского артиста обвиняют в измене родине — мол, давно не выходил на связь, значит наверняка свалил.

Попал под раздачу и внук советского легенды Эдиты Пьехи — выпускник «Фабрики звезд» Стас Пьеха. Он вынужден был подробно объясняться и оправдываться за то, чего не делал.

— Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься, — разъяснил артист. — Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И, в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда.

Слухи появились на почве того, что родной отец Стаса Пятрас Герулис, бросивший мальчика с мамой Илоной Броневицкой, проживает на родине в Вильнюсе. Из-за предательства папы у певца сложные отношения с ним, но он поддерживает его финансово (ходили слухи, что заросший мужчина живет в однушке на окраине, нигде не работает и питается в бесплатной столовой для бездомных).

Пьеха подчеркнул, что эмигрировать не собирается, а отца желал бы увидеть на территории России.