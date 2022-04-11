Правительство упрощает процедуру регистрации иностранных лекарств в России

Премьер рассказал, что кабмин запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство предпринимает меры для повышения доступности лекарств. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник. Премьер рассказал, что кабмин запускает программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторов и аптечных сетей. Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2%. Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчетов по контрактам на поставку лекарств на условиях отсрочки платежа. Этот механизм позволит защитить участников сделок.

- Если компании не могут в силу каких-то причин выполнить обязательства по контрактам, у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка. Используя такой инструмент, фармкомпании и аптеки смогут минимизировать риски, - пояснил Мишустин.

Премьер признал, что из-за санкций и нарушении логистики могут возникнуть проблемы с поставками лекарств в Россию. В связи с этим правительство упростило процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года. Разрешены ввоз и продажа зарегистрированных препаратов в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах. Это позволит ускорить попадание лекарств на наш рынок.

Правительство также приняло решение дополнительно выделить 35 млрд руб. на поддержку больниц и поликлиник, оказывающих помощь пациентам по системе ОМС. Деньги получат 74 региона. Как пояснил Мишустин, с увеличением числа заболевших ковидом выросла и финансовая нагрузка на медицинские учреждения.

- Они закупали необходимые лекарства, проводили исследования. Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники смогут и дальше стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно, - пообещал премьер.

На совещании также обсуждали подготовку инженерных кадров в России. Премьер рассказал, что на базе 30 российских вузов будут созданы передовые инженерные школы. Проект федеральный. На него в течение 3 лет выделят 36 млрд. рублей. Еще 1,5 млрд рублей правительство намерено привлечь из внебюджетных источников. Вузы будут отбирать по конкурсу. Это произойдет в мае. В дальнейшем число вузов, при которых появятся инженерные школы, увеличится до 100.

- Школы будут создаваться в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, такими как «Яндекс», «Ростех», «РЖД», «КАМАЗ», «Синара», которые испытывают нехватку в кадрах. Часть обучения будет проходить непосредственно на производственных площадках предприятий - там, где надо наращивать компетенции. Это микроэлектроника, фармацевтика, генетика, агроинженерия и многие другие критически важные для нас направления, - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Подготовка будет вестись по таким направлениям, как цифровое проектирование и моделирование, робототехника, искусственный интеллект, большие данные, цифровые двойники, электротранспорт, возобновляемая энергетика. Правительство ставит задачу, чтобы выпускники вузов, которые пройдут обучение по инновационным программам, оставались работать на предприятиях в своем регионе.

К 2023 году в инженерные школы должны обеспечить подготовку 40 тысяч специалистов, на их базе пройдут переподготовку и стажировку 10 тысяч преподавателей.

КСТАТИ

15 апреля в России стартует голосование за проекты благоустройства

Благоустройство российских городов будет продолжаться в любой ситуации, сообщил Михаил Мишустин.

- С 15 апреля стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства, чтобы больше людей выбрали новый облик своего района, - сказал премьер. По его словам, принять участие в голосовании можно не только на специальном сайте, но и через волонтеров, которые будут привлекаться к этой работе.

- Они помогут проголосовать на месте через планшет или смартфон, по всей стране станут действовать десятки тысяч таких помощников, - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, граждане лучше знают места, которые нужно привести в порядок в первую очередь, и их мнение необходимо учитывать.

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