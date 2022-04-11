«Латвийский коктейль»: Европа нашла лазейку для покупки российской нефти в обход собственных санкций

Жить во время всеобъемлющих санкций, значит, жить во время чудес. А как иначе можно назвать магическое превращение «грязной» российской нефти в «чистую» латвийскую нефтяную смесь? Фото: Shutterstock

Жить во время всеобъемлющих санкций, значит, жить во время чудес. А как иначе можно назвать магическое превращение «грязной» российской нефти в «чистую» латвийскую нефтяную смесь? Главным волшебником по таким делам выступает европейская нефтяная компания Shell, которая не так давно заявила, что покидает российский рынок. Но, как оказалось, это только на словах, на практике Shell выбрала схему, по которой закупка российской нефти продолжается.

Компания закупает нефтяную смесь, которая технически не считается российской, поскольку объем Urals (российская экспортная нефтяная смесь - ред.) там составляет 49,99%. Остальные 50,01% от общего объема поставляется из других источников. Представители Shell уже внесли необходимые поправки в условия контрактов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейской компании.

Основным местом, где происходит смешение или блендирование нефти, стал латвийский порт Вентспилс, где находится большой нефтяной терминал. Отсюда и пошло название - латвийская нефтяная смесь. Сюда регулярно приходят танкеры из порта Санкт-Петербурга и Усть-Луги.

При этом отмечается, что смешение нефти происходит даже в открытом море в территориальных водах Голландии - перевалка с корабля на корабль.

Формально европейские энергетические компании могут свободно и открыто покупать нефть у России. До сих пор Евросоюз не ввел эмбарго на закупку российской нефти, газа или угля в отличие от США и Великобритании. Однако крупные нефтетрейдеры, опасаясь обвинений в спонсировании и поддержке Москвы, стали отказываться от закупок российской нефти. Так, в марте Shell была вынуждена каяться после того, как приобрела партию российской нефти марки Urals с большой скидкой, что вызвало возмущение со стороны глав МИД Украины Дмитрия Кулебы. Отсюда и берутся схемы с нефтяными «коктейлями», которые позволяют европейским компаниям публично декларировать одно, а на практике делать другое.

- Такие методы применяются для снижения имиджевых издержек, - отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. - Зарубежные компании опасаются напрямую покупать нефть, боятся, что их заклюют в западных странах, начнут бойкотировать их АЗС. Но при этом им не запрещено закупать нефть в России, если они не собираются поставлять ее в дальнейшем в США.

Многие европейские НПЗ настроены на российскую нефть марки Urals, поэтому маловероятно, что европейские нефтетрейдеры откажутся от нее так скоро, отмечает эксперт. Латвийская нефтяная смесь может сочетать в себе как российскую нефть с добавлением норвежской или саудовской, так и дизель из Польши, который в частности, закупается в России. В итоге, европейские трейдеры получают довольно легкую нефтяную смесь.

- Никто из западных стран не будет протестовать против закупки латвийской нефти. Это ведь демократическая европейская страна. Но при этом бизнес понимает, о какой нефти на самом деле идет речь, и его такая схема вполне устраивает, - добавляет Юшков.

Латвийская нефтяная смесь - не ноу-хау, впервые изобретенное Shell. Блендированием пользовались и ранее, например, для закупок иранской и венесуэльской нефти. Ее называли «малазийской» или «сингапурской» смесью.

Однако ряд европейских нефтетрейдеров пока отказывают себе в покупке российской нефти. В частности, французская Total заявила, что отказывается от партий, которые имеют полное или частичное российское происхождение. Аналогичной позиции придерживается испанская Repsol SA.

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