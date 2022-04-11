Священник-волонтер рассказал, как доставлял гумпомощь в Херсон: «Нас окружили националисты с криками: «слава Украине!». Принялись угрожать»

Отец Димитрий рассказывает о своих поездках на Херсонщину. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В ожидании разрешений от военных и МЧС на проезд в Херсонщуну я застрял в Крыму. И пока о событиях в южном секторе нашей военной спецоперации могу узнавать лишь от очевидцев, которым дорога в Херсон открыта. Один из таких людей - священник отец Димитрий Кротков, настоятель храмов во имя Державной иконы Божией Матери и во имя иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая купина» при Главном Управлении МЧС по Республике Крым в городе Симферополе. Он с братьями, сестрами собирает в Крыму гуманитарную помощь от прихожан, отвозит ее в города и села Херсонской области.

- Расскажите, отец Димитрий, когда вы туда приехали в первый раз, как вас встретили? В какой город или село вы прибыли?

- Первый раз поехал спустя недели две с начала спецоперации, когда в Херсонской области началась нехватка того, другого. Не могу говорить, в какие конкретно деревни, села развозим гуманитарку, потому что там поступают угрозы людям, которые принимают нашу помощь. Существует опасность даже для православных священников, на местах помогающих распределять нуждающимся наш груз. Мы, например, приехали к одному из храмов, только начали разгружаться, как собрались вокруг нас местные, так называемые, активисты, кричат «слава Украине!». Окружили наши четыре машины, стали досматривать, проверять паспорта с руганью и угрозами, с обещаниями скоро поднять над Крымом украинский флаг. Стало тревожно за те продукты, что мы привезли. А тут еще, обыскивая машины, они увидели армейский спасжилет. Просто жилет для спасения на водах. Еще нашли казацкие кубанки, Георгиевские ленточки и флаг ДНР. Дело едва не дошло до драки. Нас 12, а их куда больше.

ТАМ МОЛОДЕЖЬ КОМАНДУЕТ СТАРШИМИ

- Почему вы поехали без группы силового сопровождения?

- Сопровождение было. Но мы попросили силовиков остаться за блокпостом, дабы не раздражать местных их присутствием в селе. Они остались. А когда начался конфликт, мы не можем связаться с силовиками по нашим гражданским рациям, предназначенным для рыбаков, туристов. Тогда принялся я объяснять этим активистам, что наш груз - это добрый груз. Он руками монахинь собран в Свято-Троицком женском монастыре. Больше трех тонн продуктов монахини фасовали на сухпайки. Тогда еще на мартовском морозе. Этот груз не против Украины. Он для бедных, нуждающихся людей. Это Божий груз.

- Активисты эти - молодежь?

- Да, возрастом около 25-ти, в камуфляжной форме. Человек 30. Причем их покорно и молчаливо слушались местные жители старшего поколения, боясь что-то брать от нас.

- Странно, что этакие активисты и не в армии?

- Я не задавал им таких вопросов.

- Чем дело кончилось?

- С Божией помощью конфликт разрешился. Машины мы разгрузили.

- Это была самая первая поездка?

- Нет. В первый раз даже наши православные священники отказались груз принимать, боясь расправы националистов. После отношения стали у нас налаживаться не только со священниками, но и со светским населением. И тут случились события в Буче. После чего люди на Херсонщине очень боятся: а вдруг российская армия оставит Херсон и вернутся националисты? Они также расправятся тут со всеми, кто лоялен был к россиянам.

- Херсонцы боятся ухода Российской армии?

- Более того, они молятся, чтобы наша армия никогда от них не ушла. Но люди справляются со своими страхами. Мы тут недавно ездили в один городок, там более двухсот человек пришли, взяли нашу гуманитарку.

КАК ШПИОНЯТ ЗА НАШЕЙ АРМИЕЙ

- В магазинах там продается что-то?

- В первое время, когда мы приезжали, магазины, аптеки были там абсолютно пустые. Закрытые. Теперь где-то что-то и продается, но дефицит всего. Потому мы собираем, везем туда всё: от зубной пасты, мыла, памперсов до продуктов питания. И это вовсе не из расчета кого задобрить. Так велит долг христианина. Но эта миссия в то же время перестраивает сознание местного населения. Расскажу такой случай. В одном городке подошел человек и говорит, удивляюсь я. Мы вам в свое время и электричество отрезали, и воду отключили. А вы теперь нас кормите.

И видно было, что этому человеку вот как-то неловко, стыдно. Однако это не значит, что их массовое сознание перестроится очень скоро. Сколько лет им вдалбливали враждебность к нам. И теперь ведь у многих близкие воюют и гибнут на стороне Украины. А в то же время доверия к нам все больше. Еще один человек доверительно мне рассказал, что у него на телефонной карточке на счету минус почти 20 тысяч гривен. И так у многих, но связь им не отключают. А знаешь, говорит, почему? Потому что мы можем по телефонам передавать информации о передвижениях и дислокации ваших российских войск.

- Скажите, отец Димитрий, насколько опасно ездить вам на ту сторону? Есть риск нападения?

- Конечно, есть. И диверсионные группы, и снайперы там присутствуют. Звонили мне не раз с Украины, угрожали расправиться. И через соседей моих угрозы слали. Но моя миссия служить делу Христову и на угрозах не заморачиваться.

- За что они так на вас? Вы вели на Херсонщине какую-то пропаганду?

- Да какая там пропаганда?! Людям, главное, привезти поесть и слово доброе сказать. Кого-то обнять, утешить, вот и вся моя пропаганда.

- Так для нациков, надо думать, всё то добро под российским флагом, которое вы несете на Украину, страшнее всякого летального оружия.

- Я делаю то, что велит Господь.

ПУТЬ К БОГУ ЧЕРЕЗ ПОЗНАНИЕ

- Отец Димитрий, поведайте о себе. Где, когда родились? Как пришли к Богу?

- Родился в 1979 году, в Симферополе, в светской семье. Отец офицер, морской пограничник. Женат. Четверо детей. 22 года уже я священнослужитель. Что касается моего пути, то не мы свой путь выбираем, а Господь направляет нас куда Ему ведомо. Кому-то быть священником, кому врачом, кому журналистом. Так вот я с класса 6-го сам в храм пошел. А мои родители в храм пришли уже по моим стопам.

- Свое призвание вы в том юном возрасте вы как почуяли? Какой-то был посыл?

- Великомученица Варвара познала Святую Троицу каким образом? Она была красавица. Отец ее замкнул во дворце, чтобы вне дворца с ней ничего не случилось. Она сидела, смотрела на окружающую природу, на движение солнца, слушала пенье птиц. И поняла Варвара, что невозможно бездушным идолам создать в Природе такую гармонию. Так она пришла к Богу через Богопознание. Примерно также и я в те времена увидел Бога, разглядывая окружающую среду.

- Сейчас столько льется злобы со всех сторон: и с той, и с нашей. Особенно от людей, которые видят бой только по телевизору, ничем не рискуя. И эти злые все более раздувают огонь ненависти, стравливая людей. Вот как все это если не прекратить, то хотя бы снизить?

- Зло было во все времена, но всегда среди зла появлялись святые люди, которые наставляли, объясняли как жить. Например, Серафим Саровский сказал: спасайтесь сами и вокруг вас спасутся многие.

- То есть, если люди, сеющие вражду, задумаются о своем спасении, перестанут взывать к раздору, а те, кто их слушает, читает, последуют их поступкам, скорее наступит мир?

- Конечно. В первую очередь каждому надо себя исправлять, над собой работать. А потом поучать, направлять других в ту ли, иную сторону.

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