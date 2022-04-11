"Затмение принесет события критические": Тамара Глоба и Василиса Володина назвали самые опасные дни весны-2022

Прогноз на весну 2022 года от Тамары Глобы и Василисы Володиной Фото: Shutterstock

Прогнозы астрологов люди стали читать чаще: в надежде найти там ответы на злободневные вопросы в привычных формулировках и отвлечься от серьезной аналитики. Публикуем новые прогнозы от модных и известных в стране специалистов.

Тамара Глоба

Астролог на своем канале на YouTube периодически обновляет прогнозы, обращает внимание на важные дни и периоды. Вышел очередной прогноз от Тамары Глобы и ответы на вопросы о том, куда нам ехать в отпуск. Пересказываем некоторые интересные моменты.

Что принесет затмение?

- Апрель – месяц Овна. В общих событиях он продолжает тенденции предыдущего месяца. Добавятся новые лидеры, переговоры и активисты, которые активно будут разворачивать свои идеи и планы по поводу новых возможностей для самых разных дел, стран и мирного урегулирования.

- Апрель — это период, когда наиболее важными станут общественные дела и события, которые касаются стран всего мира. Самый важный период – середина апреля. Именно в этот период будет возможность договоров, мирного урегулирования. Но в то же время в конце месяца будут спорные ситуации, их будет немало, потребуется максимальная осторожность. Особенно - в начале третьей декады - это период массовых проблем, внимания правоохранительных органов к делам, которые происходят практически во всем мире. В третьей декаде требуется повышенное внимание в толпе, избегайте скопления (толп) народа, при котором могут быть конфликтные ситуации.

- Конец апреля – период солнечного затмения. Частное солнечное затмение принесет события критические, но в то же время вокруг них и вслед за затмением придут события, которые принесут мирные возможности.

- Сильно изменятся торговые отношения, торговые дела – их финансовая составляющая – в конце апреля, а также эти события передут на май.

Когда в апреле проявить бдительность?

- Негативные дни апреля – 12 (первая половина дня), 16 (вечер), 17 (первая половина дня), 20 (вечер), 23, 25, 29 (вечер), 30 апреля.

Особый день – 12 апреля. В первой половине дня могут быть острые негативные события, которые принесут серьезные проблемы. А вот вторая половина дня – период, когда люди будут стремиться к миру и единению. 23 – стоит избегать толпы. 25 – день, когда добро идет рука об руку со злом. 29 вечер и 30 – время затмения, стоит проявлять максимальную осторожность.

Что будет с отпусками и путешествиями?

- В этом году периодически будут возможности для поездок в разные страны, регионы. Одни страны будут открываться, другие не давать никаких шансов на путешествия. Это все постоянно меняется, буквально как веер – закрывается и открывается. То, что касается глобальных поездок и перемещений – в 2023-м году весной и осенью могут быть новые «закрытия». В начале 2024 года еще останутся какие-то ограничения, а вот вторая половина года уже немного другая. А с 2026-го года мы начнем те события, которые сформируют новую систему. Ее можно назвать «открытым миром» - в будущем не будет виз, государства откроют границы, будет построен общий мир на дружественной основе. Сегодняшние события в будущем дадут шанс на объединение народов в мире – как бы фантастично это не звучало. Второе десятилетие – интересное и опасное. Третье десятилетие выстроит новый поток цивилизации.

Василиса Володина

Астролог Василиса Володина два года не работает на телепроекте «Давай поженимся!». Однако ее прогнозы по-прежнему популярны. Эксперт дает индивидуальные консультации, а также публикует прогнозы на своем канале на YouTube и в социальных сетях.

Пересказываем важное из советов астролога Володиной на ближайшие недели.

Луна во Льве. С 10 апреля (06.59) до 12 апреля (17.07). С 7 мая (14.49) до 10 мая (1.53).

Первое: Наступает время импульсивности, пылающей страстности в проявлениях. Наше повседневное поведение в эти дни приобретает особенную театральность. Даже мягкие, податливые, уступчивые обычно люди начинают проявляться активно и напористо. Так что, если кто-то громко разговаривает, машет руками, притягивает к себе внимание изо всех сил именно сейчас — это не значит, что перед вами артист по жизни. Подлинную натуру собеседника вы сможете увидеть лишь при близком контакте, когда проберетесь через этот пожар страстей. Во время прохождения Луны по знаку Льва комплекс неполноценности (ведущий психологический комплекс, вытесняемый огненным типом сознания) проявляется через беспокойство о том, удастся ли человеку полностью и ярко продемонстрировать окружающим богатство своего внутреннего мира, всю ценность себя самого. Эмоции направлены на то, чтобы править миром, продемонстрировать все свои достоинства.

Второе: Мы и сами начинаем источать больше артистизма, чем раньше; ощущение, что ты на гребне успеха, что ты баловень судьбы – гораздо легче создавать именно в такие дни. Планета задает нам форму, а наполняем мы ее сами. Кто-то в эти дни откроет ногой дверь в вип-зону ожидания аэропорта и будет громко требовать дорогое шампанское и ругать сервис. Зачем? Кто-то решится физически выйти на сцену и остаться один на один с залом, исполнить творение, которое долго решался. У каждого свой сценарий собственного шоу. Это прекрасный период, чтобы: проходить собеседование, заниматься саморекламой, убеждать, завоевывать сердце собеседника. Эти дни раскрепощают, помогают привлекать внимание, в том числе противоположного пола, создают атмосферу флирта вокруг. Если вы боялись выразить свою симпатию кому-то – сейчас не теряйтесь. И в то же время не принимайте все что говорится вокруг за чистую монету: уверенно делите на два, чтобы слишком яркие обещания не стали очередным поводом для расстройства. Если хотите попросить человека или заручиться чьими-то обещаниями, пусть даже формально – все это имеет больше шансов на успех.

Третье: Поберегите внутренние ресурсы именно сейчас. Старайтесь энергию, которая рвется из вас наружу потратить адресно – на то, что нужно вам. На ресурсе, который вы сейчас ощущаете на этом уровне эмоций всем нам жить почти месяц. Не стоит растрачивать силы впустую.

Четвертое: Прислушайтесь к себе – чем хотите по-настоящему заняться. Дайте волю импульсу, который родится. То, о чем будут первые мысли, первая ситуация, которая наполнит вас энергетически, вдохновит – это и есть тема, которая глубинно важна для вас сейчас. Используйте открывающиеся возможности.

Пятое: Я советую непременно найти способ себя порадовать в эти дни, проявить щедрость по отношении к себе. Этот вектор радовать себя поддерживает у человека привычку быть счастливым.

Луна в Деве: С 12 апреля (17:07) до 14 апреля (23:45). С 10 мая (1:53) мая до 12 мая (9:34).

Первое: Хорошо получается скрупулезный и скучный труд. Фраза «и так сойдет» в эти дни может считаться психотерапевтической.

Второе: Перфекционизм – обратная сторона того, что ты не доволен ничем до конца. Эмоция неудовлетворения выводит из равновесия. Как следствие - постоянно ощущение тревоги и забот, неуверенность в себе. В итоге – раздражительность на замечания в свой адрес (зачем еще меня критиковать, когда я и сам знаю, что вы мне скажете), мрачное настроение и раздражительность. Это приметы данного периода. Как остановить перфекционизм, принимающий искаженные формы? Ставьте конкретные временные сроки для дел. Если забуксовали на одном деле, то займитесь другим; потом вернетесь к предыдущему.

Третье: Самоконтроль дается легче. Поэтому тема диеты, воздержания проходит легко.

Четвертое: Есть люди с болезненной зависимостью от любого процесса работы. Они даже в нерабочей обстановке пережевывают эмоции рабочего дня. За этим стоит отсутствие глубинных интересов – стоит начать заниматься этим. Стоит понять, что если не успели все сделать на работе – мир не рухнет.