Сергей Лавров ответил на слова Борреля о необходимости решать украинский конфликт военным путем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров умеет доходчиво разъяснять суть событий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров умеет доходчиво разъяснять суть событий. В интервью телеканалу «Россия-24» он заявил: «Наша специальная военная операция (на Украине - Ред.) призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене». Если кому-то еще оставалось неясным, что имеет в виду Россия, когда говорит о создании нового миропорядка, то им, что называется, разжевали: глобальной гегемонии США приходит конец.

Очень хорошо, что и мы перестали стесняться в выражениях. Но лишь после того, как «главный дипломат» Евросоюза Боррель заявил о том, что «ситуацию на Украине надо решать военным путем». И после слов помощника по нацбезопасности президента США Салливана о том, что «мы не допустим победы России», и примерно таких же слов британского премьера Джонсона. Только после того, как нам сказали, что Россию будут «валить» всем западным миром, Лавров им ответил, что называется, ассиметрично: ваше время заканчивается!

Вряд ли слова нашего министра кому-то на Западе понравятся. Но относиться к ним несерьезно там не смогут, потому что знают: что у Путина на уме, у дипломата Лаврова на языке. Мог бы, наверное, и помягче, подипломатичнее выразится. Но тут, увы, как в известном анекдоте, «Не поймут-с!» Уж сколько раз и сколько лет пытались с политесом объясняться. В декабре прошлого года решили, наконец, без политеса предъявить требования к США и НАТО по гарантиям безопасности. Те подумали, что мы шутим - это кто нас напугать пытается? Началась спецоперация. Первая реакция Запада: да за Украину мы с Россией воевать не будем, слишком велик риск глобальной войны. Как оказалось, опять лукавили.

События показали, что мы на Украине воюем именно с НАТО во главе с США. А ВСУ - это как в старые времена купленная чужая армия, ландскнехты. И то, что украинцы находятся вроде как на своей территории, не должно смущать, потому что это территория уже не их, а плацдарм Запада для разрушения России. И в эту топку Запад готов бросать горючку, пока этот плацдарм не превратится в сплошную гарь. Тогда на ней можно будет реализовать еще один «план Маршалла», вырастив на удобренной «грядке» еще одну полностью подконтрольную американцам территорию.

Но логика конфликта опрокинула надежды и расчеты наших «партнеров». Пять волн «санкций из ада» не смогли заставить Москву отказаться от достижения своих задач на Украине - защита русских людей, денацификация, демилитаризация. Санкционное послевскусие почувствовали на себе и западники. А теперь, как выяснилось, Запад сам загнал себя в ловушку: ему нужна только и исключительно полная победа над Россией (пусть даже под псевдонимом «украинская победа»). Иначе получится, как ни крути, что он проиграл, а значит, уже не может в одиночку вершить судьбы мира. Даже если придется договариваться, то уже на равных.

Вот и пришлось министру Лаврову, отвечая на ставшую, по его словам, «озлобленной и в чем-то даже остервенелой» политику Запада по отношению к России после начала спецоперации, расшифровать главное условие, которое позволит решить уже названные ее задачи: положить конец доминированию США в мире.

Сомнений нет, после этого «остервенение» западной политики против России станет еще более истеричным и злобным. И конфликт на Украине для США и ведомых ими НАТО и ЕС превратится в борьбу за сохранение возможности «стричь шерсть» со всего мира. Только вот большинство мира тоже услышала, чего хочет Россия. И есть ощущение, что это ее желание будет принято там с большой поддержкой.

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