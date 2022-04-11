Украина объявила нам торговое эмбарго: сколько денег потеряет Россия и какие товары у нас покупала Незалежная

Очередным залпом экономических санкций по России выстрелила Украина - объявила о введении полного торгового эмбарго. Фото: Александр КОЦ

Очередным залпом экономических санкций по России выстрелила Украина - объявила о введении полного торгового эмбарго. Переживет ли Россия этот удар? Чем заменим горилку и сало?

Если кроме шуток, то «козацькой» горилки на наших прилавках немного - из достойных марок разве что водка «Хортица». А у когда-то украинской марки Nemiroff теперь капиталы так перемешались, что о национальной принадлежности судить трудно.

Украинского сала на российских прилавках тоже было мало. В основном оно осталось в анекдотах. А на прилавках большей частью белорусское.

Да и вообще еда и прочие жизненно важные вещи не входили в список главных статей украинского экспорта в Россию.. Поэтому на жизни обычного россиянина прекращение торговых отношений с соседней страной вряд ли отразится. К тому же сейчас, во время спецоперации, о какой торговле может идти речь? В соцсетях даже появились шуточки о том, что по поводу объявления запоздалого эмбарго Украину, видимо, консультировали эстонские инструкторы. Для тех, кто не помнит советских шуток: прибалты в них являли собой, скажем так, эталонный образец неторопливости.

- У нас ведутся боевые действия, и параллельно продолжалась торговля?! Я в шоке! - сказал "Комсомолке" зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. - Надеюсь, что мы не поставляли им дизтопливо ни напрямую, ни через Белоруссию. Думаю, что это просто констатацию факта, потому что ну как вести торговлю, если есть линия фронта. Очередной демонстративный выпад в нашу сторону.

Однако экономические отношения не прерваны. «Газпром», например, заявил в понедельник, что поставки газа транзитом для Европы через Украину продолжаются «в штатном режиме».

«Что же не запретили, если такие гордые?» - подначивают украинцев в соцсетях.

«А газ — не товар, а сырье», - выкручиваются те.

Впрочем, газ поставляется для Европы, а Украина в данном случае - просто территория, через которую идет транзит. Однако, по словам экономиста, все не так однозначно.

- Тут есть еще такой момент. Украина покупает у Европы наш газ - это называется реверсные поставки, - объяснил Делягин. - Но по факту никакого реверса нет, он существует только на бумаге. На самом деле Украина просто отбирает, сколько ей надо газа из того, что следует в Европу. А потом оформляет это задним числом, будто она купили этот газ в Словакии. Но мы-то оплачиваем транзит этого газа, который на самом деле до Европы не дошел, а был по пути отобран Украиной. С этим надо разбираться, зачем мы так делаем...

Но разобраться, кто у кого сколько газа «отобрал» и кому сколько долларов не доплатил, сейчас проблематично. Однако можно оценить, каких денег лишатся российские и украинские импортеры и экспортеры. И вообще, кто и кому был нужнее. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Украина купила российских товаров более чем на на $8 млрд. А вот Россия потратила на импорт из Украины вдвое меньше.

И кстати, опасения Делягина отчасти сбылись: Россия поставляла Украине хоть и не дизельное топливо, но нефть, из которой его делают. И это была главная статья российского экспорта на Украину. Но это данные за прошлый год - что Россия успела отправить Украине в 2022-м, таможня пока не сообщала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

$8,1 млрд — экспорт из России на Украину в 2021 году

$4,1 млрд — импорт в Россию из Украины в 2021 году

2% внешнего товарооборота России приходится на Украину

Пять главных статей экспорта на Украину...

Группа товаров и доля от всего украинского экспорта

Минеральное топливо, нефть, продукты их перегонки и т. д. 37%

Рыба, мясо и другие продукты 8,8%

Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства 6,8%

Черные металлы и изделия из них 5,9%

Пластмассы и изделия из них 5,5%

…и импорта с Украины

Черные металлы и изделия из них 30%

Продукты неорганической химии (кислоты, щелочи); соединения драгоценных и редкоземельных металлов и т. д. 17,6%

Пластмассы и изделия из них 4,3%

Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 3%

Бумага и изделия из нее 1,8%

По данным Федеральной таможенной службы за 2021 год.

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