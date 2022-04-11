«Бабушка может не согласиться с моим мнением»: Филипп Киркоров вспомнил о Пугачёвой

Филипп Киркоров уже второй год подряд занимает почётное место председателя жюри на проекте «Маска». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров уже второй год подряд занимает почётное место председателя жюри на проекте «Маска».

Артист уверен, что за костюмом Козерога прячется Никита Пресняков.

Обращаясь к Козерогу Киркоров посоветовал артисту не искажать свой природный голос, петь без хрипотцы.

- Грех не использовать свой природный голос. Он у тебя чистый. Может, бабушка подскажет другое. Или бабушка будет не согласна с моим мнением и с тем, что я говорю, -вспомнил свою бывшую жену Аллу Пугачеву Киркоров.

Напомним: 30-летний Никита Пресняков-старший внук Аллы Пугачёвой. Артистка считает, что Никите очень одарен, но добиться больших высот ему, по мнению бабушки, мешает скромность.

-У Никиты есть свое видение, какая-то своя мечта. Что-то себе там затевает. И то, что он об этом особо не говорит - это как раз меня радует. Я тоже никогда не рассказываю о своих мечтаньях, -рассказывала в беседе с kp.ru Алла Пугачева. - Это жизнь его делает скромным. А что хорошего в том, что он такой скромный? Может, и нельзя в нашей жизни быть таким скромным-то... У него есть свое правило в жизни: он убегает от нашей популярности, объясняя это тем, мол, за мной ходят по пятам журналисты, а я еще ничего в жизни не сделал.

- Он чужой славой не хочет подпитываться. По нашим временам я должна сказать Никите: «Будь циничным, эгоистичным, жадным, тогда ты пробьешься!» Но я так не хочу! А ведь других детей так воспитывают и они добиваются своего. К сожалению, жизнь сейчас повернулась такой стороной, что тактичность, скромность, интеллигентность уходят на второй план. Я надеюсь, что это время пройдет, - рассуждает звезда.