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Звезды11 апреля 2022 14:50

«Бабушка может не согласиться с моим мнением»: Филипп Киркоров вспомнил о Пугачёвой

Филипп Киркоров вспомнил об Алле Пугачевой на шоу "Маска"
Игорь ПОЛЯКОВ
Филипп Киркоров уже второй год подряд занимает почётное место председателя жюри на проекте «Маска».

Филипп Киркоров уже второй год подряд занимает почётное место председателя жюри на проекте «Маска».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров уже второй год подряд занимает почётное место председателя жюри на проекте «Маска».

Артист уверен, что за костюмом Козерога прячется Никита Пресняков.

Обращаясь к Козерогу Киркоров посоветовал артисту не искажать свой природный голос, петь без хрипотцы.

- Грех не использовать свой природный голос. Он у тебя чистый. Может, бабушка подскажет другое. Или бабушка будет не согласна с моим мнением и с тем, что я говорю, -вспомнил свою бывшую жену Аллу Пугачеву Киркоров.

Напомним: 30-летний Никита Пресняков-старший внук Аллы Пугачёвой. Артистка считает, что Никите очень одарен, но добиться больших высот ему, по мнению бабушки, мешает скромность.

-У Никиты есть свое видение, какая-то своя мечта. Что-то себе там затевает. И то, что он об этом особо не говорит - это как раз меня радует. Я тоже никогда не рассказываю о своих мечтаньях, -рассказывала в беседе с kp.ru Алла Пугачева. - Это жизнь его делает скромным. А что хорошего в том, что он такой скромный? Может, и нельзя в нашей жизни быть таким скромным-то... У него есть свое правило в жизни: он убегает от нашей популярности, объясняя это тем, мол, за мной ходят по пятам журналисты, а я еще ничего в жизни не сделал.

- Он чужой славой не хочет подпитываться. По нашим временам я должна сказать Никите: «Будь циничным, эгоистичным, жадным, тогда ты пробьешься!» Но я так не хочу! А ведь других детей так воспитывают и они добиваются своего. К сожалению, жизнь сейчас повернулась такой стороной, что тактичность, скромность, интеллигентность уходят на второй план. Я надеюсь, что это время пройдет, - рассуждает звезда.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯФилипп Киркоров, досье KP.RU