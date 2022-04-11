Минобороны: для съемок провокации в Сыроватке объявили «комендантский час»

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- Новые лживые постановочные провокации для обвинения Вооруженных Сил России в якобы жестоком отношении к населению Украины готовятся киевским режимом под руководством спецслужб Великобритании на территории Сумской области, - предупредил СМИ на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник заявил, что в город Середина-Буда Сумской области, находившийся ранее под контролем российских войск, приглашены представители украинских и западных СМИ для проведения видеосъемки постановочных сюжетов. При этом, с целью сокрытия провокации и исключения ее разоблачения реальными свидетелями в городе введен комендантский час, а из мест непосредственного проведения съемок местное население принудительно выселено.

По данным разведки в населенном пункте Нижняя Сыроватка под Сумами в один из подвалов жилых домов "стаскиваются тела, которые будут представлены как якобы очередные жертвы российской армии".

- По замыслу «британских режиссеров» подразделения российских войск при отходе якобы массово убивали мирных жителей и глумились над ними. Очередной фейк будет раскручиваться западными СМИ в самое ближайшее время. Его целью является дальнейшее нагнетании русофобии на фоне стремительно развивающегося в Европе экономического кризиса, - отметил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Мизинцев также обратил внимание журналистов, что российские войска вышли из Сыроватки еще три недели назад – 20 марта.

Это украинских националистов не смущает. Если бы подобные события происходили реально, то жители Сыроватки уже давно почувствовали бы трупный запах. Но у киевского режима и его режиссеров фейков трупы не пахнут. Там ищут любые поводы для обвинения России в геноциде украинцев.

- На территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством «грязных постановок». Украинскими властями широко используются возможности заинтересованных стран и некоммерческих организаций. Так, руководство Франции направило на Украину группу военнослужащих из жандармерии Франции, которые совместно c представителями «Международной комиссии по пропавшим без вести лицам» (созданной по инициативе США) будут осуществлять сбор информации о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях, - подчеркнул Мизинцев.

Действительно, 11 апреля французские военнослужащие сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по так называемому "дипломатическому коридору".

В Минобороны России, принимая во внимание ангажированность этих «специалистов», не рассчитывают на беспристрастное расследование. В военном ведомстве считают, что Киев будет и дальше заниматься сокрытием многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, которые совершаются украинскими националистами в течение последних 8 лет, а также фабрикацией обвинений в адрес Вооруженных Сил России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Вот некоторые из них за истекшие сутки:

- В Харькове в районе завода «Турбоатом» и общеобразовательной школы № 100 подразделения ВСУ и боевики националистических формирований оборудовали огневые позиции и разместили РСЗО.

- В Славянске Донецкой Народной Республики боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них любых признаков пророссийских взглядов. Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие. Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповыми изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов. Для избавления от этих мучений вымогают деньги в размере от 500 до 1 000 долларов США. Десятки задержанных домой так и не вернулись, об их судьбах до настоящего времени ничего неизвестно.

- На фоне предпринимаемых Российской Федерацией беспрецедентных мер по спасению мирных жителей и иностранных граждан, киевский режим под «чутким» руководством так называемого «цивилизованного Запада» во главе с Соединенными Штатами Америки, имеющими многолетний опыт в организации провокаций с человеческими жертвами, продолжает кампанию по созданию и продвижению в мировых СМИ ложных «доказательств» жестокого обращения российской армии с мирным населением Украины.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17 117человек, из них – 2 560 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 740 219 человек, из которых 140 623 – ребенка.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 96 416 ед. личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3 082.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 659 человек, в том числе за истекшие сутки – 696.

- За прошедшие сутки на «горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации поступило еще 934 обращения о помощи, а всего в базе данных их уже 2 745 539 из 2 126 населенных пунктов Украины.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 255 иностранных граждан из 12государств.

Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 807,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 803 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 10 в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 492 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которыеоборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

ВНИМАНИЕ

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще девять коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного – в сторону России.

В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан Российская Федерация открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск и далее по двум направлениям: первое – наземным транспортом в Республику Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), второе – морским транспортом по избранным направлениям.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.

Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.

Россия принимает весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

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