Милош Бикович рассказал, как получил гражданство России и объяснил, чем отличаются русские и сербы

Актер, режиссер и продюсер Милош Бикович. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сербский актер, режиссер и продюсер Милош Бикович живет и работает в России уже более десяти лет. Он сыграл десятки ролей в кино и сериалах, в том числе в оглушительно популярной комедии «Холоп». Год назад Бикович получил российское гражданство и только сейчас он рассказал, что этому предшествовало.

«Мне тогда позвонили из администрации Президента и спросили, не хочу ли я стать гражданином России», - сообщил Бикович в интервью ведущей youtube-канала «А поговорить?»

На тот момент журналисты сотни раз спрашивали Милоша, хочет ли он стать россиянином и честно признавался, что ему этого очень хотелось бы. Так что его ответ на предложение из высоких кабинетов был очевиден. Бикович признается, что за годы жизни в России он стал ощущать себя абсолютно своим в нашей стране, духовно он давно ощущал себя россиянином.

Конечно, такой глубокой интеграции немало способствовал тот факт, что у сербов и русских много общего. «У нас общие ценности», - говорит Бикович и шутит, что «В Сербии больше любят Россию, чем в России». Истоки этой любви лежат еще во времена Первой мировой, когда Россия оказала Сербии мощную военную поддержку. «Но есть связи даже более глубокие, - рассказывает Бикович. - Ведь бабушка Ивана Грозного была сербкой!»

А рассуждая о различиях двух стран, Милош Бикович сказал следующее:

«Россия как самая большая страна воспринимает себя как силу, которая меняет в мире обстоятельства и влияет на эти обстоятельства. Ядерная, космическая программа, сильная армия и так далее. И Россия достаточно большая, чтобы человек мог другому человеку сказать: «ты не мой человек, я не хочу с тобой больше работать». А Сербия маленькая, мы друг другу не говорим такие вещи. А может быть, для здоровья было бы лучше, если бы ты мог высказать все, что хочешь».

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