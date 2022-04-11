О чем Путин говорил на закрытой встрече с главой Австрии

Встреча Владимира Путина с австрийским канцлером Нехаммером прошла в сверхзакрытом формате. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Австрии, как относительно нейтральной страны, не входящей в НАТО, Карл Нехаммер неожиданно для многих совершил серию вояжей. В воскресенье, 10 апреля, он слетал в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. А в понедельник прибыл уже в Москву - на переговоры с Владимиром Путиным.

Встреча в Ново-Огарево прошла в закрытом формате. Мало того, что лидеры стран отказались от итогового заявления. И даже протокольной съемки по итогам не было. Что, действительно, редкость.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обмолвился лишь, что на встрече обсуждалась Украина. Ничего больше он не сообщил. А вот сам Карл Нехаммер Австрийскому агентству печати все же рассказал кое-какие детали.

Европейский политик прямо заявил, что его приезд «не был дружественным визитом».

- Моим самым важным посланием было то, что военные действия должны наконец закончиться», - процитировали австрийские журналисты Нехаммера «Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», — сообщил канцлер.

Канцлер добавил, что «санкции против России останутся в силе».

Нехаммер стал первым главой страны Евросоюза, который приехал в Москву с начала военной операции. Сам по себе выбор «переговорщика от ЕС» уже интересный. С одной стороны, Австрия не так много решает в Европе, как Франция или Германия. С другой стороны, Макрон и Шольц уже столько наговорили антироссийского, что им дорога в Москву если и не заказана, то, как минимум, не очень уместна. Австрия же со своей нейтральностью оказалась вполне подходящим вариантом для переговоров.

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