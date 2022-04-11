Спецназ Росгвардии предотвратил крупный теракт в Харьковской области

Найденные шашки пригодятся для накладных зарядов для подрыва неизвлекаемых мин, ракет и снарядов.

В Харьковской области в лесополосе у моста через реку, военнослужащие спецназа Росгвардии нашли схрон с 17 ящиками зеленого цвета. В каждом из них находилось по 25 килограммов тротила. Таким количеством взрывчатки его можно было взорвать несколько раз. Очевидно, что на это и рассчитывал киевский режим. Схрон оказался с сюрпризом.

- Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии выявила, что 3 ящика лишены заводской укупорки. Для их проверки применили специальную саперную «кошку». Каждый ящик вскрывали отдельно при соблюдении мер безопасности. Опасения саперов ведомства подтвердились. При применении «кошки» сработали взрывные устройства, установленные националистами на неизвлекаемость содержимого ящиков. Тротиловые шашки сдетонировали, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Остальные 14 ящиков со взрывчаткой росгвардейцы обезвредили и эвакуировали в безопасное место. Они пригодятся для накладных зарядов для подрыва неизвлекаемых мин, ракет и снарядов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России.

В следствии заявили, что на Украине сняли социальную рекламу наподобие постановочных видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом. Убийство инсценировано.

Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы, которыми украинские националисты пытаются запугать военнослужащих и членов их семей.

Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец.

В ответ на провокационный ролик актрисы с серпом, Следственный комитет России начал новый проект «Zа дело!». Он объясняет причинно-следственные связи событий, что происходили на Украине несколько веков назад с тем, что мы сегодня там видим. Проект рассказывает об обстоятельствах появления на мировой карте Украины, кто занимался разработкой биооружия в этой стране, как и для чего Киев ведет информационную войну.