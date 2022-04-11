Путин поручил повысить пенсии, соцвыплаты и МРОТ

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Кремль опубликовал поручения Владимира Путина по итогам совещания о социальной поддержке регионов. Вот главные из них:

- Соцподдержка должна стать доступнее для семей с детьми, в которых доход «существенно снизился» с 1 марта.

- Правительству поручено помочь людям, потерявшим работу после 1 марта.

- До 20 апреля Кабмин должен показать президенту идеи об «индексации пенсий (включая военных пенсионеров), соцвыплат, зарплат бюджетников, повышении МРОТ и прожиточного минимума».

- Компании, выполняющие госзаказы, должны получать оплату в течение 7 рабочих дней. Сейчас срок в несколько раз больше. А еще несколько лет назад деньги от государства могли идти месяцами.

- Дополнительные деньги государство выделит на поддержку строителей, возведение инфраструктуры, дополнительных закупок у российских производителей.

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