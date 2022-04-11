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Политика11 апреля 2022 17:15

Минобороны вскрыло «Кинжалом» заглубленный командный пункт на Донбассе

Украинский командный пункт под Часовым Яром уничтожен гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

На Донбассе продолжается тотальная зачистка подразделений украинских националистов, которые находятся в заградительных отрядах, что мешают сдаваться украинским военнослужащим.

- Днем 11 апреля в районе Часов Яра Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор также прокомментировал видеокадры высокоточного удара ракетами воздушного базирования по району села Селидово Донецкой области. Там были уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов.

Также был ликвидирован базовый лагерь с махровыми нацистами запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

- В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка, Золотое Донецкой области уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения, - перечислил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Российские войска продолжают контролировать полеты в небе Донбасса. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил.

Так же оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины среди которых: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

130 - самолетов.

99 - вертолетов.

243 - зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ».

441 - беспилотный летательный аппарат.

2132 - танка и других боевых бронированных машин.

241 - установка реактивных систем залпового огня.

913 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2028 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 апреля 2022 года (подробнее)

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