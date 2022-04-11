Минобороны вскрыло «Кинжалом» заглубленный командный пункт на Донбассе

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

На Донбассе продолжается тотальная зачистка подразделений украинских националистов, которые находятся в заградительных отрядах, что мешают сдаваться украинским военнослужащим.

- Днем 11 апреля в районе Часов Яра Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор также прокомментировал видеокадры высокоточного удара ракетами воздушного базирования по району села Селидово Донецкой области. Там были уничтожены: украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов.

Также был ликвидирован базовый лагерь с махровыми нацистами запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

- В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка, Золотое Донецкой области уничтожены: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения, - перечислил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Российские войска продолжают контролировать полеты в небе Донбасса. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил.

Так же оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 42 военных объекта Украины среди которых: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

130 - самолетов.

99 - вертолетов.

243 - зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ».

441 - беспилотный летательный аппарат.

2132 - танка и других боевых бронированных машин.

241 - установка реактивных систем залпового огня.

913 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2028 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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