Фото: Александр КОЦ

Зачем канцлер прилетал в Москву

Австрийский канцлер Карл Нехаммер, совершив накануне визит в Киев, прилетел в Москву, чтобы поговорить с Владимиром Путиным насчет незалежной. Беседа прошла в закрытом формате: по итогам не было опубликовано даже протокольной съемки. После встречи с российским президентом глава альпийской республики заявил, что беседа была жесткой и открытой.

Мариупольский порт освобожден

К вечеру 11 апреля морской порт в Мариуполе полностью перешел под контроль сил ДНР. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В то же время Народная милиция ДНР сообщила об эвакуации с блокированных националистами в порту Мариуполя кораблей 47 членов экипажей, это были граждане разных стран.

Днепровская вода для Крыма

Сенатор от Крыма Сергей Цеков подтвердил, что после взятия в Херсонской области под контроль гидротехнического узла, Северо-Крымский канал будет работать в нормальном режиме постоянно.

А прошедшие за зиму снегопады и дожди позволили заполнить все крымские водохранилища полностью.

В украинском кризисе виноваты США

Известный американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что именно политика США не дала решить украинский кризис. И именно действия Вашингтона стали одним из триггеров российской спецоперации в незалежной. По мнению Сакса, в Белом доме точку зрения Кремля, для которого вступление Украины в НАТО было «красной линией» в вопросе безопасности, просто игнорировали. Глас вопиющего в пустыне.

Газ через Украину течет рекой

По данным "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку российского газа в Европу на 11 апреля составляла 95 млн куб. м, а заявка на 10 апреля была 80,4 млн куб. м. Ну то есть налицо рост почти на 15 миллионов кубометров! То есть в Европе героически «уничтожают» Россию на словах, но втихаря закачивают все больше российского голубого топлива в хранилища.

Берлин спасает украинских раненных

Вооруженные силы ФРГ готовят рейс для перевозки в Германию из польского приграничья раненых украинцев. Для чего немецкие ВВС подготовили самолет Airbus A310. Этот борт заберет раненых из польского города Жешув. По данным ООН, с 24 февраля по 6 апреля повреждения получили 2200 тысяч украинцев. Раненных за это время мирных жителей Донбасса не считали?

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