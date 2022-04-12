Российская бронетехника у разрушенного здания Драмтеатра в Мариуполе. Фото: REUTERS

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Ситуация у них безнадежная

Блокированные в Мариуполе нацисты, кажется, поняли, что шансов у них нет. В результате одни сдаются - как еще 160 морпехов, которые сложили оружие и вышли с территории «Азовстали», другие пытаются прорваться к своим.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, рассказал, как азовцы под видом наших военных хотели проскочить незамеченными.

«Противник нанес на технику наши опознавательные знаки, сформировал колонну… В общей сложности порядка тридцати боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу. С момента формирования этой колонны мы уже контролировали с воздуха все их движения. В итоге техника брошена, противник рассеялся по округе, наши его отлавливают», - заявил Ходаковский.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По его словам, положение блокированных нацистов становится все более безнадежным. Поэтому они и пытаются сбежать, придумывая все более изощренные способы.

Ранее силы ДНР сбили несколько вертолетов, эвакуировавших нацистов из Мариуполя, а корабли Военно-морского флота нейтрализовали судно, которое пыталось зайти за ними в порт.

«Видимо, пора забрасывать на пока подконтрольную противнику территорию агитки с условиями сдачи - есть информация, что уже многие хотели бы поднять руки, но не знают - как», - заключает командир.

Моряки в заложниках

Националисты «Азова» захватили в заложники экипажи двух иностранных судов, которые стоят в порту Мариуполя. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

- Националисты со вчерашнего дня были оттеснены в порт и взяли в заложники экипажи двух иностранных судов - «Царевна» и «Леди Аугуста».

В составе этих экипажей представители России, Азербайджана, Египта и Украины. Что с ними сейчас, пока неизвестно.

- С остальных судов нашим подразделениям удалось эвакуировать экипажи. Сейчас они находятся в безопасном месте, - отмечает глава ДНР.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции. Фото: Николай Тришин/ТАСС

Хотели поддерживать порядок, а стали пушечным мясом

Добровольцы на Украине закончились, теперь власти действуют только обманом. Управление патрульной полиции пошло на подлог, чтобы выгнать людей на фронт.

Пару недель назад начальник управления по Запорожской области Светлана Михайловская объявила, что ведомству нужны молодые и не очень люди для работы в родном крае. Всех желающих собрали в актовом зале ГУМВД. Кандидатов оказалось немного - около 30 человек. Только в полицию их брать никто не собирался. Начальница объявила собравшимся, что внутренние органы в их услугах не нуждаются. Тут же собравшимся были розданы повестки в военкомат, а сами они записаны в территориальную оборону на передовую.

Рулят всем американцы

Французский журналист Режи Ле Сомье провел 8 дней с иностранными наемниками на Украине. Оказалось, что всем заведуют исключительно американские инструкторы.

- Меня (и добровольцев) удивило, когда мы поняли, что для того, чтобы вступить в ряды обороняющихся украинцев, нужно согласование от американцев, - рассказал Ле Сомье. - Нас чуть не арестовали, подошел американец и сказал: «Тут я главный! Я, а не украинцы».

По словам журналиста, этот «командир» оказался ветераном войны в Ираке. Весьма известным. О нем даже писали в недавнем выпуске Le Figaro.

- Вел себя грубо, поначалу вообще хотел нас выгнать. Приказал достать симки из телефонов. Мы должны были подписать контракт, действующий до конца боевых действий. В общем, рулят американцы - не армия США, конечно, а неофициально.

С корабля на свалку

- Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Речь о тех самых комплексах, которые на Украину поставила Словакия как «безвозмездную военную помощь». Кстати, проработали они буквально несколько минут - установки привезли из-за границы на базу, местные инженеры включили для проверки радиолокаторы и… сработала наша разведка, а за ними и воздушно-космические силы: точный удар - и все 4 системы и 25 человек личного состава уничтожены.

Словацкий лидер Эдуард Хегер парировал заявление нашего Минобороны знакомой фразой: «Это другое». Говорит, что Зеленский подтвердил, что те самые комплексы в целости и сохранности. Если это и так, то российским беспилотникам будет еще работа.

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