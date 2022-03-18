Военная спецоперация на Украине 18 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка. Объявленная президентом России Владимиром Путиным военная спецоперация продолжается. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 марта 2022 года.

Российское министерство обороны заявило об уничтожении артиллерийской батареи 152-миллиметровых гаубиц ВСУ со всей техникой и вооружением. В министерстве рассказали, что для уничтожения огневых позиций ВСУ применялось высокоточное оружие.

После того, как украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире «24 телеканала» призвал к массовым убийствам россиян, в том числе и детей, российский Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело.

В Киеве задержали россиянина по подозрению в том, что он торговал поддельными удостоверениями, дающими право проезда через блок-посты. Сообщается, что задержанному 60 лет, он гражданин России.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:57 Кадыров показал, как жители ЛНР радуются освобождению и встречают чеченских бойцов

23:39 Глава Крыма Аксенов заявил, что власти Украины бросили жителей Херсонской области

23:24 В Госдепе США подтвердили гибель американца на Украине

23:11 Минобороны России заявило, что за сутки из Мариуполя эвакуировали 42 992 человека

22:39 СК проверит призывы к насилию в отношении российский военных, высказанные украинским журналистом Гордоном

22:12 Российское Минобороны сообщило об уничтожении артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ