Герои на передовой: сержант лично уничтожил 10 напавших из засады националистов

Фото: Александр КОЦ

Минобороны России продолжает делиться с журналистами примерами доблести и отваги российских военнослужащих, которые они проявляют во время специальной операции на Украине. Короткие сообщения из боевых сводок попадают в наградные листы и становятся частью военной истории России. Кажется, что фотографии этих героев на миг оживают перед глазами, когда читаешь эти страшные короткие рассказы о совершенно реальных боевых столкновениях, которые происходят прямо сейчас.

УНИЧТОЖИЛ С ДЕСЯТОК НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Алексей Гапченко

«Колонна, сопровождаемая отделением под руководством командир отделения

сержанта Алексея Гапченко, в ходе движения наткнулась на тщательно замаскированную и подготовленную националистами засаду. Завязался неравный бой с превосходящими силами противника. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения отделением Алексея Гапченко был нанесен значительный ущерб живой силе противника. Сам Алексей в ходе боя лично уничтожил до 10 националистов. Также отделением сержанта Гапченко в плен было взято 13 украинских неонацистов, которые в ходе допроса сообщили ценные сведения, позволившие вскрыть планы врага в заданном районе. Самоотверженные действия отделения сержанта Гапченко позволили продолжить продвижение войск и выйти в назначенный район в установленное время».

ОТБИЛ СКЛАД С ГРАНАТОМЕТАМИ

Старший сержант Родион Попов

«Группа под руководством старшего сержанта Родиона Попова, в ходе выполнения специальной задачи обнаружила замаскированный склад с боеприпасами, тщательно охраняемый украинскими националистами. Используя имеющийся боевой опыт, оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, в целях достижения внезапности и паники среди противника Родион Попов огнем из гранатомета уничтожил 2 вражеских грузовика. Открывшие беспорядочный ответный огонь националисты были уничтожены группой сержанта Попова. В результате оперативных и грамотных действий старшего сержанта Попова группой был захвачен склад с большим скоплением боеприпасов, гранатометов и стрелкового оружия. При этом сама группа российских военных потерь не понесла».

ОБРАТИЛ ПРОТИВНИКА В БЕГСТВО

Лейтенант Алексей Зотеев

«В ходе проведения операции по освобождению населенного пункта от националистов российские подразделения столкнулись с качественно организованной эшелонированной обороной на подступах к городу. В ходе завязавшегося боя враг внезапно предпринял попытку контратаки и открыл ожесточенный огонь из реактивных систем залпового огня по российским войскам.

Лейтенант Алексей Зотеев, командующий расчетом тяжелого огнеметного взвода, мгновенно оценив ситуацию, точным огнем уничтожил позицию вражеских РСЗО. Расчет, под командованием Алексея Зотеева, находясь под сосредоточенным огнем противника, проявив мужество и отвагу, умело маневрируя на поле боя, нанес точное огневое поражение по внезапно выдвигающимся колоннам бронетехники и живой силы противника. В результате умелых действий экипажа уничтожено более 10 единиц бронетехники противника и до 40 человек живой силы. Остальная часть украинских националистов, понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, бежала с поля боя.

Мужественные и отважные действия расчета способствовали отражению контратаки противника и дальнейшему развитию наступательных действий российских войск».

ДАЛ НАПИТЬСЯ КРЫМУ ВОДОЙ

Полковник Дмитрий Марков

«Инженерно-штурмовое отделение тактической группы под руководством командира инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова выполняло задачу проведения инженерной разведки местности в ходе совершения марша в район головного сооружения гидроузла Северо-Крымского канала.

Прибыв в назначенный район, в результате проведенной на гидроузле разведки, полковником Дмитрием Марковым вместе с личным составом отделения были обнаружены самодельные взрывные устройства на входной двери, а также на механизмах гидроузла, общей массой 3 килограмма в тротиловом эквиваленте, которые были на месте обезврежены российскими военными.

Также группой под руководством Дмитрия Маркова сосредоточенными зарядами были подорваны и разрушены заваренные и заблокированные шлюзы гидроузла, чем обеспечен ток воды по Северо-Крымскому каналу. Под непосредственным руководством полковника Дмитрия Маркова осуществлен подрыв дамбы, которая блокировала поток воды по Северо-Крымскому каналу».

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