Опухшая от слез Лобода высказалась об отказе от украинского гражданства

Светлана Лобода. Фото: соцсети.

Недавно стало известно, что Светлана Лобода приобрела недвижимость в Европе и покинула Украину. Музыкальный продюсер и основатель интернет-проекта «Заказ Артистов» Кирилл Чибисов, работавший с певицей, заявил, что она отказалась от украинского гражданства и получила паспорт Мальты. Эта новость тут же разлетелась по Интернету, ведь Светлана никогда не рассказывала, что стала гражданкой Европы.

- Она вообще гражданка Мальты. Отказалась от украинского гражданства. Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте. Зачем тут слезы лить и цирк устраивать? Мы все понимаем: популизм и так далее, - объяснил Чибисов.

Несколько дней Лобода хранила молчание, но теперь, наконец, решила прокомментировать это заявление. Певица сняла видеоролик и разместила его в соцсетях. В видео Светлана предстает без косметики, с явно заплаканными глазами и опухшим от слез лицом. Лобода показала свой украинский паспорт и сообщила, что не отказывалась от гражданства Незалежной.

- У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское! – сообщила певица.

Певица показала свой украинский паспорт. Фото: кадр видео.

При этом то, что у нее есть дом на Мальте, и она постоянно проживает в этой стране, Светлана отрицать не стала. Впрочем, ничто не мешает ей получить паспорт Евросоюза – и при этом на Украине по-прежнему будет считаться, что у нее только одно гражданство.

Дело в том, что между Украиной и Евросоюзом нет договора о двойном гражданстве. Это значит, что украинец, получивший паспорт европейской страны и сохранивший свой старый паспорт, в Незалежной будет считаться человеком, имеющим только одно гражданство – украинское. Но иметь второй паспорт законом совершенно не возбраняется. Соответственно, на Мальте украинец с европейским и украинским паспортами будет считаться только гражданином Мальты.

Светлана утверждает, что у нее нет другого гражданства - только украинское. Фото: кадр видео.

Ранее сама артистка рассказывала, что переехала в теплую европейскую страну, но в какую именно не говорила. Артистка перевезла туда на постоянное жительство маму и двух дочек.

- Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим «спасибо», потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей - они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – говорила певица.

Певица снялась без макияжа и с заплаканными глазами. Фото: кадр видео.

По словам Кирилла Чибисова, в Европу артистка переехала по чисто экономическим соображениям. В последние годы Лобода отлично зарабатывала в России и не хотела платить в своей стране налоги с гонораров. Поэтому Светлана требовала оплату за выступления только в евро и исключительно «в конверте». За каждый корпоратив она брала по 150 тысяч евро. За месяц Лобода давала в среднем 15 частных выступлений, так что деньги она зарабатывала немалые.

- На Украине всегда смотрели на ее заработки в России косо, - рассказал Чибисов. - Поэтому самым логичным выходом было найти европейскую страну, стать гражданкой Европы и спокойно распоряжаться своими деньгами в европейских банках. А деньги там огромные. В России всегда все гонорары певицы были в конвертах и исключительно в евро.