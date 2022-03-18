Внучка Олега Янковского получила приз американского фестиваля. Она сыграла крымскую поэтессу Нину Турбину, якобы дочь Андрея Вознесенского

Кадр из фильма "Ника" Фото: kino-teatr.ru

На фоне ежедневных новостей про запреты всего русского и околороссийского по всей планете особенно приятно читать о победах наших актеров за границей.

Кадр со съемочной площадки Фото: kino-teatr.ru

Так, в Техасе на фестивале искусств South by Southwest показали российскую драму «Ника» Василисы Кузьминой, посвященную судьбе талантливой крымской поэтессы Ники Турбиной, ставшей феноменом еще в малом возрасте.

Ника Турбина Фото: wikipedia.org

Девушка прославилась, когда писала стихи в детстве, но ушла из жизни в 27 лет. Главную роль в картине исполнила Елизавета Янковская, внучка Олега Янковского.

Кадр со съемочной площадки Фото: kino-teatr.ru

Лиза — крайне талантливая артистка, блестяще проявившая себя в спектакле «Человек из рыбы» МХТ им. Чехова. Однако в кино Янковская сниматься не торопится: впервые появилась на больших экранах в 2018 году в роли сестры Софьи Толстой в картине «История особого назначения». Роль в «Нике» стала всего шестой для 28-летней артистки. Зато какой!

В программе конкурса Narrative Feature Competition российский фильм был единственным иностранным (не из США) и, тем не менее, взял первый приз. Елизавету оценили за «выдающуюся актерскую игру».

— В своей первой главной роли (на самом деле нет — Авт.) Елизавета Янковская создала образ, наполненный гневом, радостью, неуверенностью и тоской 20-летних, — отмечено в резюме жюри.

Кадр из фильма "Ника" Фото: kino-teatr.ru

Страдавшая астмой Ника Турбина (Торбина) с четырех лет просила маму записать стихи , которые ей надиктовывал Бог, как она считала: серьезные, пронизанные болью и страданием. Когда девочке исполнилось 7 лет, бабушка отнесла записи Юлиану Семенову, и их впервые опубликовала «КП». Первый сборник произведений Ники вышел, когда ей было восемь, его перевели на 12 языков. Предисловие составил сам Евгений Евтушенко (ходили слухи, что мама родила Нику от Андрея Вознесенского, потому что была с ним знакома). Потом девочка сыграла в картине «Детский сад» Евтушенко. В 13 лет юная поэтесса побывала в США, где виделась с Иосифом Бродским. После Турбина продолжала сниматься в кино, училась в институте культуры, боролась с серьезными психическими расстройствами и злоупотребляла алкоголем. В 2002 году Ника погибла, выпав из окна (до этого похожий случай уже был, но поэтесса выжила). Ей было 27.

Кадр из фильма "Ника" Фото: kino-teatr.ru

Маму Турбиной — художницу Майю Никаноркину, которую девушка в реальной жизни пережила всего на семь лет, — сыграла Анна Михалкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова пошла на сложную операцию ради детей

Певица занимается поиском подходящей клиники (подробнее)

Сандра Буллок уходит из кино: «Хочу быть с семьей»

Голливудская актриса сделала неожиданное признание (подробнее)