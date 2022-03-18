В США отчитались о почти ежедневных поставках оружия на Украину

Джен Псаки заявила, что США наладили практически бесперебойную поставку оружия на Украину Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США наладили практически бесперебойную поставку оружия на Украину и отправляют туда новые партии вооружений почти каждый день.

По словам Псаки, лишь за последнюю неделю вооруженные формирования Украины получили американского оружия на сумму в $300 миллионов.

– Мы осуществляем поставки или перевозки каждый день или каждые пару дней и, конечно, у министерства обороны США была бы более подробная информация. Мы будем прилагать усилия, чтобы продолжить быстро предоставлять технику.

Впрочем, в попытках заставить Украину воевать до последнего человека, способного держать оружие в руках, США не одиноки – своих планов по накачке Незалежной смертоносными товарами не скрывают Канада, Великобритания, а также некоторые из стран ЕС, старающиеся всемерно угодить своим заокеанским патронам.

При этом сам факт того, что Россия завершит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины успешно, ни у кого сомнений не вызывает. Единственное, в чем расходятся западные аналитики, так это в оценках сроков.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин прямо заявила, что администрации Белого дома необходимо запретить поставлять на Украину оружие, поскольку это ведет лишь к дальнейшим страданиям украинского народа.

– США давали Владимиру Зеленскому и его народу ложную надежду на победу в противостоянии, которое они, вероятно, не могут выиграть. Если мы действительно беспокоимся за страдающих украинцев, которых нам ежедневно показывают по телевизору, мы должны перестать отправлять им деньги и оружие, – сказала политик.

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