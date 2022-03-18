Ким Кардашьян настроила против себя женщин

Ким Кардашьян не стала стесняться в выражениях, когда ее спросили - не сложно ли совмещать работу и материнство? Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На телеплатформах скоро стартует продолжение телевизионного шоу про семейство Кардашьян-Дженнер. Его запустили в 2007 году. За эти годы Кардашьяны стали знаменитостями. Теперь они выпускают одежду, косметику и входят в число богатейших женщин на планете.

Самих себя в этом телевизионном шоу продолжат «играть» главные героини: Ким, Хлои, Кайли, Кортни и Кенделл Кардашьян и их мать Крис Дженнер. В новых эпизодах фанаты узнают о разводе Ким с рэпером Канье Уэстом.

Пока же все они вовсю рассказывают о своей жизни. И вот в одном из недавних интервью Ким Кардашьян не стала стесняться в выражениях, когда ее спросили - не сложно ли совмещать работу и материнство? – попросив заодно совета о том, как добиться такой же славы и достатка.

- А женщины не пробовали просто пошевелить задницей и начать работать? - не без доли высокомерия вопросила звезда. - Похоже, что в наши дни больше никто не хочет работать. Поднимитесь уже с дивана и действуйте.

Сей призыв мгновенно стал вирусным и вызвал шквал негативных откликов.

- Легко рассуждать, когда родился с золотой ложкой во рту, - пишут разгневанные подписчицы. – Но, когда ты работаешь по 12 часов в стуки, а денег едва хватает на еду и оплату счетов, не до креатива и вдохновенных идей.

- Уверена, что Ким много работает, но все проще, когда у вас есть миллионы долларов и армия людей, обслуживающая вас.

- Конечно, проще всего посоветовать больше работать, но мы и так работаем, - негодуют пользователи соцсетей.

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