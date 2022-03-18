Канцлер Германии призвал немцев воздержаться от русофобии

Олаф Шольц призвал соотечественников воздержаться от проявления агрессии по отношению к русским Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал соотечественников воздержаться от проявления агрессии по отношению к русским и русофобии вообще.

В последнее время в прессе «демократической» Европы все чаще появляются сообщения о нападении на русских, угрозах, порче их имущества и пр.

– Совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, унижают или подвергают физическому насилию, – написал Шольц на своей странице в Twitter.

Недавно немецкое издание Spiegel рассказало, что в полиции Германии за последнее время зафиксировали более 80 случаев нападения на русских, причем никого не интересует политическая позиция этих людей или их отношение к конфликту на Украине.

Нападкам подвергаются владельцы ресторанов, в которых позволяют себе готовить блюда русской кухни. При этом никого не интересует, что наряду с русскими там работают украинцы, молдаване, узбеки и другие выходцы с территорий постсоветского пространства. А хозяевами подобных заведений чаще всего оказываются этнические немцы, которые до недавних событий неплохо зарабатывали на национальном колорите.

Мишенью для русофобов стали и совместные немецко-российские компании. Которые сейчас тратят огромные усилия на то, чтобы оправдаться перед соотечественниками за недавние связи с Россией.

Русскоязычная немецкая радиостанция, еще недавно носившая название «Русский Берлин» стала «Голосом Берлина», но это ее не спасло – от сотрудничества с владельцем радиостанции, еврейским эмигрантом Дмитрием Фельдманом уже отказались несколько крупных рекламодателей.

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