Члены официальной делегации ближневосточной страны обокрали старинный венский отель

Кобургский дворец был построен в середине XIX века

Администрация венского отеля «Кобург Палас» вынуждена была подать жалобу на исчезновение из номеров множества вещей. Из одного из самых роскошных отелей Европы пропали столовые приборы, серебряные тарелки и даже кофе-машина.

По утверждению руководства отеля, пропажа была обнаружена после выезда из номеров иранских делегатов, прибывших на переговоры по ядерной сделке. Об этом рассказало арабское издание «Аль-Кабас» со ссылкой на собственные источники.

По словам администрации, на такие мелочи как мыло, полотенца и шампунь они готовы закрыть глаза, но вот несколько похищенных из номеров ваз и предметов утвари имеют историческую ценность.

Кобургский дворец был построен в середине XIX века немецким принцем Фердинандом из Саксен-Кобург-Готской династии. Кстати, британские Виндзоры тоже являются одной из ветвей этой же династии, а избавились они от своего немецкого названия лишь во время Первой мировой войны в начале прошлого столетия.

В отель замок превратился после его продажи в 1970-х годах, и немудрено, что в его внутреннем убранстве сохранилось множество раритетных вещей.

По заявлению «Аль-Кабас», министерство иностранных дел Ирана заявило о начале расследования инцидента с кражей. Впрочем, официального подтверждения или опровержения данной информации пока не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США приняли новые санкции против Ирана

Теперь они предусматривают и ужесточение наказания за покупку иранской нефти (подробнее)