Минобороны показало видео уничтожения беспилотником РФ складов украинских военных

Уничтожение происходит штатным вооружением боевых беспилотников либо высокоточными снарядами

Минобороны России публикует кадры уничтожения бронетехники и складов с боеприпасами ВСУ беспилотным летательным аппаратом высокоточным ракетным вооружением.

- Комплексы ударных беспилотников ВКС России нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами.

Боевое применение ракетного вооружения выполнялось со средних и малых высот, а результаты уничтоженных военных объектов и техники ВСУ фиксировались средствами объективного контроля, - пояснили в Минобороны России.

Отметим, что таким ударам предшествует тщательная подготовка. Об подобных объектах ВСУ становится известно благодаря помощи местных жителей и сообщениях войсковой разведки. Операторы боевых беспилотников проверяют информацию визуально, а затем наносится удар.

Уничтожение происходит штатным вооружением боевых беспилотников либо высокоточными снарядами по наводке оператора беспилотника.

Как правило, все объекты поражаются точно без угрозы мирному населению. Чаще всего уничтожение объектов ВСУ происходит в ночное время. Это делается также, чтобы минимизировать потери среди украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи ВСУ.

По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова Вооруженные Силы России, продолжают успешное наступление, продвинулись в день на 10 километров. Вчера они взяли под контроль населенные пункты Новомайорское и Пречистовка.

Генерал-майор заявил об уничтожении за день авиацией и средствами противовоздушной обороны воздушно-космических сил России украинского вертолета Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пяти украинских беспилотных летательных аппаратов, среди которых один оказался "Байрактар ТБ-2".

Также за сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

182 - украинских самолета и вертолета.

177 - беспилотных летательных аппаратов.

1393 - танка и других боевых бронированных машин.

134 - реактивные системы залпового огня.

523 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1182 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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