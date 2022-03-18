Чудесное спасение: корги упала с борта океанской яхты и проплыла 11 километров до берега

Корги обеспечила себе и своему хозяину всемирную известность

У собак много самых разных способностей: многие породы прекрасно поддаются дрессировке, у четвероногих – тонкий нюх, они – отличные ищейки. Собаки-водолазы прекрасно плавают, и спасатели нередко привлекают их к своим операциям.

Порой считают, что все собаки от рождения умеют легко держаться на воде и даже сравнительно быстро плавать. Но это не так: бассеты, бульдоги и таксы и другие коротконогие породы не могут поддерживать достаточную скорость, чтобы оставаться на плаву, а золотистые ретриверы вообще воды боятся.

Что же касается корги, то, как говорят опытные собачники, здесь все зависит от личности каждого конкретного питомца. Некоторые обожают плескаться, а другие терпеть этого не могут.

Годовалой корги по имени Джессика выбирать не пришлось. Ведь она была просто вынуждена проплыть целых 11 километров, чтобы спасти свою жизнь. Все произошло в Америке: Джессика упала с борта хозяйской яхты, когда та совершала переход из Флориды в Северную Каролину.

Как только хозяин понял, что верный пес за бортом, он спустил на воду две лодки и начал обследовать акваторию. Но корги нигде не было.

Джессика до этого никогда не видела ни морей, ни океанов. Ее хозяин Джон и не знал – умеет ли его любимица плавать. Но верил в то, что Джессика найдется.

Как только яхта пристала к берегу, Джон стал размещать в соцсетях объявления о поиске любимицы. Он предложил тому, кто вернет собачку, солидное вознаграждение - $500.

И Джессика нашлась: ее обнаружил у себя во дворе житель одного из прибрежных городков. Юная особа проплыла поистине марафонскую дистанцию и, как ни в чем не бывало, попросилась на постой в первый же двор, сойдя на берег. Мокрая, фыркающая и непокоренная.

Пловчиха обеспечила себе и своему хозяину не только всемирную известность, но и некоторую материальную экономию – вернувший ее Джону мужчина отказалась от вознаграждения.