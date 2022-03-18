Видео авиационного сопровождения колонн российских подразделений опубликовало Минобороны

Как правило, любое продвижение колонн российских подразделений прикрывается с неба несколькими вертолетами или беспилотниками

Минбороны России публикует кадры патрулирования вертолетами армейской авиации ВКС России. Ежедневно летчики и военные разведчики с риском для жизни выполняют задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники.

- Полеты выполняются экипажами ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах, - сообщили в Минобороны России.

Летчики во время патрулирования готовы вступить в бой с диверсионными группами противника и отвлечь их огонь на себя. Как правило, любое продвижение колонн российских подразделений прикрывается с неба несколькими вертолетами или беспилотниками-разведчиками, которые позволяют командованию оценивать полно боевую обстановку.

В военном ведомстве подчеркивают, что армейская авиация в ходе проведения специальной операции кроме авиационной поддержки сухопутных подразделений также выполняет задачи по уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

Ранее Минобороны показало видеокадры уничтожения беспилотниками складов украинских военных.

Удары ракетами по намеченным целями выполнены точно со средних и малых высот

За прошедшие сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

182 - украинских самолета и вертолета.

177 - беспилотных летательных аппаратов.

1393 - танка и других боевых бронированных машин.

134 - реактивные системы залпового огня.

523 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1182 - единицы специальной военной автомобильной техники.